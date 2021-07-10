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    Манчини – о финале Евро-2020: «Надеемся в течение 90 минут повеселиться и уйти в отпуск»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий в преддверии финала Евро-2020. На лондонском «Уэмбли» завтра, 11 июля, итальянцы встретятся с Англией.

    «Это будет сложная игра по многим причинам, но мы должны сосредоточиться на нашей игре и постараться реализовать ее как можно лучше, зная, что это будет последний матч.

    Мы надеемся повеселиться в течение 90 минут, а затем отправиться в отпуск. Необходимо последнее усилие», – сказал Манчини.

    • Игра начнется в 22:00 по Москве.
    • Англия ни разу не выигрывала Евро. Италия делала это в 1968 году.
    • Для Манчини это будет самый статусный матч в тренерской карьере.

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    Источник: УЕФА

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    10.07.2021 23:13
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