Манчини – о финале Евро-2020: «Надеемся в течение 90 минут повеселиться и уйти в отпуск»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий в преддверии финала Евро-2020. На лондонском «Уэмбли» завтра, 11 июля, итальянцы встретятся с Англией.

«Это будет сложная игра по многим причинам, но мы должны сосредоточиться на нашей игре и постараться реализовать ее как можно лучше, зная, что это будет последний матч.

Мы надеемся повеселиться в течение 90 минут, а затем отправиться в отпуск. Необходимо последнее усилие», – сказал Манчини.