«Надеюсь, история запишет не только ваш успех, но и дух». Елизавета II отправила письмо Саутгейту перед финалом Евро-2020

Королева Великобритании Елизавета II в преддверии финала Евро-2020 обратилась к главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту. В главном матче турнира англичане сыграют против Италии.
«Мистер Гарет Саутгейт, менеджер,
55 лет назад мне посчастливилось вручить кубок мира Бобби Муру и увидеть, что значит для игроков, руководства и вспомогательного персонала выйти в финал крупного международного футбольного турнира и выиграть его.
Я хочу поздравить всех вас от членов моей семьи с выходом в финал чемпионата Европы и пожелать всего наилучшего завтра с надеждой, что история запишет не только ваш успех, но и дух, целеустремленность и гордость, с которыми вы ведете себя.
Елизавета Р.».
- Елизавета II правит с 1952 года.
- В 1966 году Англия на родине выиграла чемпионат мира – единственный свой трофей.
- Финал начнется в 22:00 по Москве.
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Источник: инстаграм сборной Англии