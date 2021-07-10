«Надеюсь, история запишет не только ваш успех, но и дух». Елизавета II отправила письмо Саутгейту перед финалом Евро-2020

Королева Великобритании Елизавета II в преддверии финала Евро-2020 обратилась к главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту. В главном матче турнира англичане сыграют против Италии.

«Мистер Гарет Саутгейт, менеджер,

55 лет назад мне посчастливилось вручить кубок мира Бобби Муру и увидеть, что значит для игроков, руководства и вспомогательного персонала выйти в финал крупного международного футбольного турнира и выиграть его.

Я хочу поздравить всех вас от членов моей семьи с выходом в финал чемпионата Европы и пожелать всего наилучшего завтра с надеждой, что история запишет не только ваш успех, но и дух, целеустремленность и гордость, с которыми вы ведете себя.

Елизавета Р.».

Елизавета II правит с 1952 года.

В 1966 году Англия на родине выиграла чемпионат мира – единственный свой трофей.

Финал начнется в 22:00 по Москве.