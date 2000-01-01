Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    «Надеюсь, история запишет не только ваш успех, но и дух». Елизавета II отправила письмо Саутгейту перед финалом Евро-2020

    Королева Великобритании Елизавета II в преддверии финала Евро-2020 обратилась к главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту. В главном матче турнира англичане сыграют против Италии.

    «Мистер Гарет Саутгейт, менеджер,

    55 лет назад мне посчастливилось вручить кубок мира Бобби Муру и увидеть, что значит для игроков, руководства и вспомогательного персонала выйти в финал крупного международного футбольного турнира и выиграть его.

    Я хочу поздравить всех вас от членов моей семьи с выходом в финал чемпионата Европы и пожелать всего наилучшего завтра с надеждой, что история запишет не только ваш успех, но и дух, целеустремленность и гордость, с которыми вы ведете себя.

    Елизавета Р.».

    • Елизавета II правит с 1952 года.
    • В 1966 году Англия на родине выиграла чемпионат мира – единственный свой трофей.
    • Финал начнется в 22:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм сборной Англии

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87205
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66763
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru