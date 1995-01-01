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    Черчесов – о Дзюбе на Евро: «Тренер не может не использовать лидера»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, в чем разница между форвардами, попавшими в заявку команды на Евро-2020.

    – Еще один вопрос по составу. Вы несколько раз говорили, что Дзюба, Соболев и Заболотный – разноплановые нападающие. В чем?

    – В «Сочи» Заболотный очень много прессинговал, часто оказывался даже ниже двух атакующих полузащитников. В такой же роли мы его использовали против Словении в марте – можно провести параллели с заданием Дзюбы по Хейбьергу в матче с Данией.

    Дзюба в «Зените» так не играет, это не его нутро. Если мы вели бы против Бельгии 1:0, вышел бы Заболотный и проделал привычную для себя работу. Если нам нужно забивать, выходит Соболев.

    Футболист – это функция. Они могут быть примерно одинаковых габаритов, но функции абсолютно разные.

    – Отличие Заболотного от Дзюбы и Соболева понятно. Давайте теперь про Соболева.

    – Он может спровоцировать соперника, может на ровном месте заработать штрафной или пенальти. Дзюба тоже может, но Соболев легче падает.

    Соболев отлично играет головой в чужой штрафной, а Дзюба – подыгрывает за ее пределами. Такое бывает: есть защитники, которые хорошо играют головой в своей штрафной, но не могут при стандартах у чужих ворот.

    Соболев не может так скидывать в центре поля и чуть ближе к чужой штрафной, как это делает Дзюба – может, за счет опыта.

    Нас часто ругают за выходы через Дзюбу. Хорошо, но на сегодня лидер сборной России – именно Артем. Тренер не может не использовать лидера. Поэтому мы должны использовать сильные стороны своих игроков – если Дзюбе удобнее так, будем стараться играть так.

    Черчесов – о милитаристском языке на пресс-конференции: «Не могу угодить всем, да это и не нужно»

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 14:12
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7749

      САДЫЧОК 9 минут назад

      Черчесов -ты не тренер ! Чтобы быть тренером нужно разрабатывать тактику , отрабатывать эпизоды со штрафными , и многое чего ещё !
      Легче всего навешивать на столба-Но , так не играют не только сильные команды-но и средние !

      0
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      Рейтинг: +36

      АлексМак 27 минут назад

      Дзюба уже давно не лидер

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6456

      playsh 37 минут назад

      Такое впечатление,что лидера ты использовал только после отбоя.
      А отдыхать он,видимо,не успевал.

      0
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      Рейтинг: +15737

      derrik2000 1 час назад

      Ерунду какую-то уССатый несёт.
      В общем, уже привычно.

      1
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      Рейтинг: +2371

      Иван Петров 1986 1 час назад

      А куда ты его использовал?

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