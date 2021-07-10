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  • Черчесов – о Дзюбе на Евро: «Тренер не может не использовать лидера»

Черчесов – о Дзюбе на Евро: «Тренер не может не использовать лидера»

10 июля 2021, 14:12
6

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, в чем разница между форвардами, попавшими в заявку команды на Евро-2020.

– Еще один вопрос по составу. Вы несколько раз говорили, что Дзюба, Соболев и Заболотный – разноплановые нападающие. В чем?

– В «Сочи» Заболотный очень много прессинговал, часто оказывался даже ниже двух атакующих полузащитников. В такой же роли мы его использовали против Словении в марте – можно провести параллели с заданием Дзюбы по Хейбьергу в матче с Данией.

Дзюба в «Зените» так не играет, это не его нутро. Если мы вели бы против Бельгии 1:0, вышел бы Заболотный и проделал привычную для себя работу. Если нам нужно забивать, выходит Соболев.

Футболист – это функция. Они могут быть примерно одинаковых габаритов, но функции абсолютно разные.

– Отличие Заболотного от Дзюбы и Соболева понятно. Давайте теперь про Соболева.

– Он может спровоцировать соперника, может на ровном месте заработать штрафной или пенальти. Дзюба тоже может, но Соболев легче падает.

Соболев отлично играет головой в чужой штрафной, а Дзюба – подыгрывает за ее пределами. Такое бывает: есть защитники, которые хорошо играют головой в своей штрафной, но не могут при стандартах у чужих ворот.

Соболев не может так скидывать в центре поля и чуть ближе к чужой штрафной, как это делает Дзюба – может, за счет опыта.

Нас часто ругают за выходы через Дзюбу. Хорошо, но на сегодня лидер сборной России – именно Артем. Тренер не может не использовать лидера. Поэтому мы должны использовать сильные стороны своих игроков – если Дзюбе удобнее так, будем стараться играть так.

Черчесов – о милитаристском языке на пресс-конференции: «Не могу угодить всем, да это и не нужно»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия Дзюба Артем Соболев Александр Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Иван Петров 1986
1625915681
А куда ты его использовал?
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derrik2000
1625916952
Ерунду какую-то уССатый несёт. В общем, уже привычно.
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Plyash
1625919695
Такое впечатление,что лидера ты использовал только после отбоя. А отдыхать он,видимо,не успевал.
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АлексМак
1625920288
Дзюба уже давно не лидер
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САДЫЧОК
1625921365
Черчесов -ты не тренер ! Чтобы быть тренером нужно разрабатывать тактику , отрабатывать эпизоды со штрафными , и многое чего ещё ! Легче всего навешивать на столба-Но , так не играют не только сильные команды-но и средние !
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R_a_i_n
1625922936
Самый токсичный игрок всех наших времен. Такой ненависти не удостоился ни один футболист.
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