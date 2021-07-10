Черчесов – о милитаристском языке на пресс-конференции: «Не могу угодить всем, да это и не нужно»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы о своей пресс-конференции после вылета с Евро-2020.

– Вы видели реакцию на пресс-конференцию?

– Сегодня ее невозможно не увидеть. Заголовки – стреляющие, значит, уже хорошо, к нам неравнодушны. В моем понимании я выполнил обязательную программу главного тренера сборной после крупного турнира.

– Одна из главных претензий к вам – милитаристский язык.

– Я говорил, что мы представляем страну. Не могу угодить всем, да это и не нужно.

Есть штабной офицер, это не значит, что он плохой. А есть полевой командир – это я. Как это образно объяснить? Есть теплый штаб, где теория, у полевого командира – практика. Я имел в виду это.

– Вы сказали, что занимаете государственную должность. Что это значит?

– Перед ЧМ, проходившем в нашей стране, было понимание, что это государственная задача. Это ощущение абсолютно не поменялось в дальнейшем.

Если ты представляешь государство, хочешь-не хочешь, ты государственный человек. Сборная – это же своего рода государство, потому что ты представляешь страну.

В моем понимании сборная России – это не приглашение, в отличие от любого клуба или другой сборной. Там ты думаешь, что можешь сделать, насколько это выгодно.

Сборная России – меня спросили, готов ли я, но определяли степень готовности другие. Это называется назначение.

– В этом случае государство – это что?

– Вся наша страна, она для меня одна. Возможно, я чуть старомоден, могу заблуждаться, но говорю так, как вижу.

Если я это воспринимаю так, а кто-то – по-другому, то это вопрос понимания каждого. Это не характеристика – правильно или неправильно.