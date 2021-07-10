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  • Черчесов – о милитаристском языке на пресс-конференции: «Не могу угодить всем, да это и не нужно»

Черчесов – о милитаристском языке на пресс-конференции: «Не могу угодить всем, да это и не нужно»

10 июля 2021, 13:41
12

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы о своей пресс-конференции после вылета с Евро-2020.

– Вы видели реакцию на пресс-конференцию?

– Сегодня ее невозможно не увидеть. Заголовки – стреляющие, значит, уже хорошо, к нам неравнодушны. В моем понимании я выполнил обязательную программу главного тренера сборной после крупного турнира.

– Одна из главных претензий к вам – милитаристский язык.

– Я говорил, что мы представляем страну. Не могу угодить всем, да это и не нужно.

Есть штабной офицер, это не значит, что он плохой. А есть полевой командир – это я. Как это образно объяснить? Есть теплый штаб, где теория, у полевого командира – практика. Я имел в виду это.

– Вы сказали, что занимаете государственную должность. Что это значит?

– Перед ЧМ, проходившем в нашей стране, было понимание, что это государственная задача. Это ощущение абсолютно не поменялось в дальнейшем.

Если ты представляешь государство, хочешь-не хочешь, ты государственный человек. Сборная – это же своего рода государство, потому что ты представляешь страну.

В моем понимании сборная России – это не приглашение, в отличие от любого клуба или другой сборной. Там ты думаешь, что можешь сделать, насколько это выгодно.

Сборная России – меня спросили, готов ли я, но определяли степень готовности другие. Это называется назначение.

– В этом случае государство – это что?

– Вся наша страна, она для меня одна. Возможно, я чуть старомоден, могу заблуждаться, но говорю так, как вижу.

Если я это воспринимаю так, а кто-то – по-другому, то это вопрос понимания каждого. Это не характеристика – правильно или неправильно.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Стэнли
1625914337
Прекратите пиарить этого дурака!
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Боцман59rus
1625914500
усатый по второму разу пошел балду гонять, сколько еще можно издеваться над языком русским
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vladimir-7
1625914645
Бомбардир, перестаньте выпускать все эти высказывания идиота. Дайте нам понаслаждаться отсутствием полевого командира, не омрачайте нашу радость, мы счастливы, что больше не услышим голиматью пастуха.
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seth343
1625915956
Главное чтобы ни кто ничего не понимал.
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Solist345345
1625917368
Бл@, он сам себя хоть понимает?
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Plyash
1625918472
Читаешь этот бред и понимаешь,какой идиот руководил командой целых пять!!! лет. Чабан,ты,как полевой командир,обязан был застрелиться.Ещё не поздно...
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Аид666
1625919858
Это клиника))) Дурка плачет
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АлексМак
1625920178
Это жесть. Станислав стал конченым в конец, деньги развратили. Безнаказанность зашкаливает. В таком состоянии психика скоро придёт к паранойе.
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Ловкий Бубен
1625922695
В провале на евро виноваты футболисты, их вина 100% , не очень умные люди пляшущие на костях Черчесова , это прекрасно понимают , но не хотят признать , либо просто зомбириванные льют грязь, либо подростки максималисты не подтверждая оскорблений логикой, все футболисты сборной показали дрянную игру , никто не сыграл на своих позициях как было нужно да ещё и наделали ошибок, физическая подготовка была катастрофическая: никто не мог показать скорости и влючить прессинг против противника, а эмоционально матчи были проиграны до начала , всё это результаты лимита , отсутствия конкуренции и как результат низкий уровень всех игроков, а Черчесов даже при его косноязычии делал и по сути говорил всё правильно, особенно то что всем угодить невозможно
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Sancho010365
1625924202
В провалах сборной и клубов России виноваты все и точка. Позор! Виноват Черчесов, ни фига себе. То что не можем из слабейших групп выйти в ЛЕ и ЛЧ, то всё нормально. Из кого он выберет, вот и играют Дзагоев и Жирков до одурения, потому что бойцы, не один раз доказывали, но Аршавиных и Денисовых в стране нет и не может быть. Откуда. Их система Зенита уничтожила. Нужно менять всё в российском футболе. Вас турки даже мочат еле ноги уносите со стадиона и где эти турки оказались на Евро, за австрийцев и говорить нечего, вспомните игры года 4 назад.
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