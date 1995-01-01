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    Черчесов – о милитаристском языке на пресс-конференции: «Не могу угодить всем, да это и не нужно»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы о своей пресс-конференции после вылета с Евро-2020.

    – Вы видели реакцию на пресс-конференцию?

    – Сегодня ее невозможно не увидеть. Заголовки – стреляющие, значит, уже хорошо, к нам неравнодушны. В моем понимании я выполнил обязательную программу главного тренера сборной после крупного турнира.

    – Одна из главных претензий к вам – милитаристский язык.

    – Я говорил, что мы представляем страну. Не могу угодить всем, да это и не нужно.

    Есть штабной офицер, это не значит, что он плохой. А есть полевой командир – это я. Как это образно объяснить? Есть теплый штаб, где теория, у полевого командира – практика. Я имел в виду это.

    – Вы сказали, что занимаете государственную должность. Что это значит?

    – Перед ЧМ, проходившем в нашей стране, было понимание, что это государственная задача. Это ощущение абсолютно не поменялось в дальнейшем.

    Если ты представляешь государство, хочешь-не хочешь, ты государственный человек. Сборная – это же своего рода государство, потому что ты представляешь страну.

    В моем понимании сборная России – это не приглашение, в отличие от любого клуба или другой сборной. Там ты думаешь, что можешь сделать, насколько это выгодно.

    Сборная России – меня спросили, готов ли я, но определяли степень готовности другие. Это называется назначение.

    – В этом случае государство – это что?

    – Вся наша страна, она для меня одна. Возможно, я чуть старомоден, могу заблуждаться, но говорю так, как вижу.

    Если я это воспринимаю так, а кто-то – по-другому, то это вопрос понимания каждого. Это не характеристика – правильно или неправильно.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 13:41
    Комментарии10
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      Рейтинг: +36

      АлексМак 28 минут назад

      Это жесть. Станислав стал конченым в конец, деньги развратили. Безнаказанность зашкаливает. В таком состоянии психика скоро придёт к паранойе.

      0
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      Рейтинг: +2301

      Аид666 33 минуты назад

      Это клиника))) Дурка плачет

      0
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      Рейтинг: +6456

      playsh 56 минут назад

      Читаешь этот бред и понимаешь,какой идиот руководил командой целых пять!!! лет.
      Чабан,ты,как полевой командир,обязан был застрелиться.Ещё не поздно...

      5
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      Рейтинг: +115

      Solist345345 1 час назад

      Бл@, он сам себя хоть понимает?

      3
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      Рейтинг: +13126

      KLIM777 1 час назад

      Ты обосрался на посту переставляя государство. Не хотел складывать свои полномочия, вояка. Если мы возьмем все матчи под твоим руководством, то кроме матча с Испанией, побед над топовыми сборными не было. 105 мячей забито и 86 пропущено. Стас ты просто дно. Иди учи гимн, позорник

      1
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      Рейтинг: +2307

      seth343 1 час назад

      Главное чтобы ни кто ничего не понимал.

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      Рейтинг: +19077

      vladimir-7 2 часа назад

      Бомбардир, перестаньте выпускать все эти высказывания идиота.
      Дайте нам понаслаждаться отсутствием полевого командира, не омрачайте
      нашу радость, мы счастливы, что больше не услышим голиматью пастуха.

      8
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      Рейтинг: +24121

      silver29 2 часа назад

      Полевой командир-это предводитель незаконных бандформирований, там же были "бригадные генералы", черчесов путается в понятиях.

      2
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      Рейтинг: +23795

      Боцман59rus 2 часа назад

      усатый по второму разу пошел балду гонять, сколько еще можно издеваться над языком русским

      6
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      Рейтинг: +81

      Стэнли 2 часа назад

      Прекратите пиарить этого дурака!

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