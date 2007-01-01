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    Шварц – о подписании Бальбуэны: «Теперь «Динамо» может использовать тактику с двумя и тремя центральными защитниками»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о новичке команды Фабиане Бальбуэна.

    «Бальбуэна – очень опытный игрок. Он был абсолютно убедителен, начиная от его действий и решений на поле, когда мы его просматривали, до его поведения при общении и переговорах.

    Мы изучали его в течение длительного времени и имеем широкое представление о его возможностях. Фабиан здорово играет в защите и очень силeн в ситуациях один в один.

    Теперь у нас очень серьeзная конкуренция в центре обороны при высоком качестве исполнителей. Это то, что мы хотели.

    Теперь мы можем варьировать тактику и использовать разные варианты – как с двумя игроками, так и с тремя центральными защитниками. Решать будем в зависимости от ситуации. Мы рады, что Фабиан присоединился к нашей команде», – сказал Шварц.

    • Бальбуэна присоединился к «Динамо» на правах свободного агента.
    • Стороны заключили контракт на 4 года.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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