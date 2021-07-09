Шварц – о подписании Бальбуэны: «Теперь «Динамо» может использовать тактику с двумя и тремя центральными защитниками»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о новичке команды Фабиане Бальбуэна.

«Бальбуэна – очень опытный игрок. Он был абсолютно убедителен, начиная от его действий и решений на поле, когда мы его просматривали, до его поведения при общении и переговорах.

Мы изучали его в течение длительного времени и имеем широкое представление о его возможностях. Фабиан здорово играет в защите и очень силeн в ситуациях один в один.

Теперь у нас очень серьeзная конкуренция в центре обороны при высоком качестве исполнителей. Это то, что мы хотели.

Теперь мы можем варьировать тактику и использовать разные варианты – как с двумя игроками, так и с тремя центральными защитниками. Решать будем в зависимости от ситуации. Мы рады, что Фабиан присоединился к нашей команде», – сказал Шварц.