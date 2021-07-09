Черчесов: «Меня не увольняли. Расстались на комфортных для РФС условиях. Тренерский штаб выполнил все задачи»

Станислав Черчесов прокомментировал отставку с поста главного тренера сборной России.

– Станислав Саламович, как прошел первый день после увольнения?

– И вы туда же? Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, всe, о чем мы договаривались – всe было выполнено.

Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться, я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы когда он появится, они смогли выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира.

– Расстались нормально?

– Мы абсолютно нормально поговорили, пожали друг другу руки и договорились, что на комфортных для РФС условиях мы этот вопрос закрываем. Для этого я сейчас еду в РФС.

– Возможна ситуация, что вопросы эти закрыть сегодня не сможете?

– Два дня назад я написал заявление на отпуск, поэтому в таком случае поеду отдыхать и ждать, когда в рабочем порядке эти вопросы закроют.

– Отпуск дома?

– Да, поеду домой, в Осетию.

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года.

Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.

Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

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