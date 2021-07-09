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  • Черчесов: «Меня не увольняли. Расстались на комфортных для РФС условиях. Тренерский штаб выполнил все задачи»

Черчесов: «Меня не увольняли. Расстались на комфортных для РФС условиях. Тренерский штаб выполнил все задачи»

9 июля 2021, 10:32
55

Станислав Черчесов прокомментировал отставку с поста главного тренера сборной России.

– Станислав Саламович, как прошел первый день после увольнения?

– И вы туда же? Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, всe, о чем мы договаривались – всe было выполнено.

Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться, я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы когда он появится, они смогли выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира.

– Расстались нормально?

– Мы абсолютно нормально поговорили, пожали друг другу руки и договорились, что на комфортных для РФС условиях мы этот вопрос закрываем. Для этого я сейчас еду в РФС.

– Возможна ситуация, что вопросы эти закрыть сегодня не сможете?

– Два дня назад я написал заявление на отпуск, поэтому в таком случае поеду отдыхать и ждать, когда в рабочем порядке эти вопросы закроют.

– Отпуск дома?

– Да, поеду домой, в Осетию.

  • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года.
  • Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
  • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

Черчесов: «Пять лет работы в сборной России останутся самыми незабываемыми в моей жизни»

Источник: «Р-Спорт»
Россия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (55)
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Боцман59rus
1625816911
Ооо, полевой командир пытается держать марку, только поздно. - давай 3,14здуй на родину, командовать полями.
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zra78
1625817253
Ну что то подобное я от него и ожидал
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Marley Bob
1625817536
Из всех предыдущих тренеров сборной Черчесов заслужил больше всех яростных,неготивных эмоции по отношению к себе.
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Давид59
1625818669
Выполнены все задачи? Ну если задачей было исправно освоить миллионную зарплату, то задача успешно выполнена.
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Aldo.CSKA
1625819638
Друзья, уберите эту мерзкую рожу с главной страницы, пожалуйста!
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PUZIAKA
1625822402
В этом весь Чертчесов - 2 дня назад я написал заявление на отпуск, а вчера меня не увольнялм, я сам ушёл. Набрехать первой фразой, а второй спалить свое же вранье. Имбицил.
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Garrincha58
1625823106
нам пофиг как наконец то избавились от Че главное мы больше не увидим его у руля команды
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Старикан
1625823603
Даже уйти по мужским не смог! Тряпка!
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mdu86
1625823671
Похоже задача стояла занять место в группе ЕВРО не ниже 4-го))) Напыщенный индюк! Всё таки бросил своё войско на поле боя. Полководец хренов...
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Plyash
1625825757
Какая гадина-змея этот Черчезон.Даже тут поправляет и подчёркивает, "расстались на комфортных для РФС условиях."Типа того,что физрук их всех раком поставил,в прочем,как и всех нас.Он не считает себя виноватым,он пять лет всё правильно делал.Пять лет,представляете!!! Я удивляюсь,какой гнус и подонок тренировал нашу команду,ни чести,ни совести. Помню себя в футболе с 1964г,но что бы такая тварь тренировала наших ребят,такого ещё не было.А его слова,что "должность у него Государева,он туда был назначен и отказать не имел права",это что?Словоблуд хренов,ненависть к нему не имеет предела.За футбол наш страшно,вот что главное,к сожалению.Всем нам удачи.
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