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    Черчесов: «Меня не увольняли. Расстались на комфортных для РФС условиях. Тренерский штаб выполнил все задачи»

    Станислав Черчесов прокомментировал отставку с поста главного тренера сборной России.

    – Станислав Саламович, как прошел первый день после увольнения?

    – И вы туда же? Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, всe, о чем мы договаривались – всe было выполнено.

    Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться, я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы когда он появится, они смогли выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира.

    – Расстались нормально?

    – Мы абсолютно нормально поговорили, пожали друг другу руки и договорились, что на комфортных для РФС условиях мы этот вопрос закрываем. Для этого я сейчас еду в РФС.

    – Возможна ситуация, что вопросы эти закрыть сегодня не сможете?

    – Два дня назад я написал заявление на отпуск, поэтому в таком случае поеду отдыхать и ждать, когда в рабочем порядке эти вопросы закроют.

    – Отпуск дома?

    – Да, поеду домой, в Осетию.

    • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года.
    • Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
    • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 10:32
    Комментарии25
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      Рейтинг: +3226

      general.lizyukov 15 минут назад

      ШТА?! Какие задачи вы выполнили - немножко мячик попинали?

      1
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      Рейтинг: +10

      kino67 18 минут назад

      Еще не надоело сливать деньги в БК наивно полагаясь на одну интуицию??? Советую сайт king-ball.ru беру там прогнозы с 2013
      года! Захочешь по общаться по ближе, ищи меня там же на сайте, ник "Гол!"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1322

      PassCSKA 18 минут назад

      Друзья, уберите эту мерзкую рожу с главной страницы, пожалуйста!

      2
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      Рейтинг: +6684

      Cleaner 32 минуты назад

      Черчесов, тебе ПИНКА под зад дали. Сказочный ты, Стас, д------б...(((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4775

      Давид59 34 минуты назад

      Выполнены все задачи? Ну если задачей было исправно освоить миллионную зарплату, то задача успешно выполнена.

      3
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      Рейтинг: +1793

      kvm 35 минут назад

      овец тоже надо кому-то тренировать...

      1
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      Рейтинг: +137

      Moisey 39 минут назад

      задача была обосраться?

      2
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      Рейтинг: +12239

      Persona_non_Grata 44 минуты назад

      Наградить " за заслуги перед Отечеством " )))

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      Рейтинг: +12500

      Cules2013 45 минут назад

      клоун

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      Рейтинг: +8633

      alp 51 минуту назад

      в тунис его, послом послать... но ведь, наверняка сядет гденибудь в верхушке рфс.. неубиваемый вратарь!

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