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  • Тарасов: «Неправильно сваливать все на Черчесова. От любви до ненависти – один шаг»

Тарасов: «Неправильно сваливать все на Черчесова. От любви до ненависти – один шаг»

8 июля 2021, 18:59
6

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

«Мне всегда было комфортно с Черчесовым. Мне нравился его тренировочный процесс, его штаб. Сваливать всe на тренера тоже неправильно. Установку выполняли игроки. Здесь совокупность проблем. Но у нас такова жизнь и реалии. Если нет результата, убирают тренера. Сейчас не сложилось.

Домашний чемпионат мира был классный, но люди забывают такие вещи. У нас быстро открещиваются от хорошего. От любви до ненависти – один шаг. Стоит один раз оступиться, ты получаешь поток негатива, я это по себе знаю. Вот тут так и получилось», – сказал Тарасов.

  • Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года.
  • Он зарабатывал в сборной 2,5 миллиона евро в год.
  • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

Eurostavka: РФС выплатит Черчесову 300 миллионов рублей неустойки

Источник: «Чемпионат»
Россия Россия Тарасов Дмитрий Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Atom2020
1625763744
"От любви до ненависти – один шаг" Интерсно, много кто любил сборную Черчесова? Даже на чемпионате мира играли как говно ... а дифирамбы пела продажная пресса
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Валерий2705
1625765882
Товарищ питарасофф, вот и говорите тогда за себя. Лично я никогда "любви" и симпатитий к 2-х миллионной усатой выскочке не испытывал. И если разбираться, то даже для тех кто ему симпатизировал это не первый "шаг". Ещё была Лига наций с очередным фиаско и позорным поражением от сербов.
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general.lizyukov
1625770877
А кто этих игроков выбирал? Кто их тренировал, кто им ставил игру? Вася пупкин?
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artyomr57erm
1625776991
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алдан2014
1625791618
Зато присутствие ума и в его отсутствии пропасть. Хотя Тарасову об этом неизвестно
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BlackMurderDeco
1625802620
Установки выполняли игроки) от кого ? От дворника Анзора? Идиот) да и чтоб Дима знал, домашний ЧМ володя полностью проплатил, от и до
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