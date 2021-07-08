Тарасов: «Неправильно сваливать все на Черчесова. От любви до ненависти – один шаг»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

«Мне всегда было комфортно с Черчесовым. Мне нравился его тренировочный процесс, его штаб. Сваливать всe на тренера тоже неправильно. Установку выполняли игроки. Здесь совокупность проблем. Но у нас такова жизнь и реалии. Если нет результата, убирают тренера. Сейчас не сложилось.

Домашний чемпионат мира был классный, но люди забывают такие вещи. У нас быстро открещиваются от хорошего. От любви до ненависти – один шаг. Стоит один раз оступиться, ты получаешь поток негатива, я это по себе знаю. Вот тут так и получилось», – сказал Тарасов.

Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года.

Он зарабатывал в сборной 2,5 миллиона евро в год.

Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

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