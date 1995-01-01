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    Тарасов: «Неправильно сваливать все на Черчесова. От любви до ненависти – один шаг»

    Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

    «Мне всегда было комфортно с Черчесовым. Мне нравился его тренировочный процесс, его штаб. Сваливать всe на тренера тоже неправильно. Установку выполняли игроки. Здесь совокупность проблем. Но у нас такова жизнь и реалии. Если нет результата, убирают тренера. Сейчас не сложилось.

    Домашний чемпионат мира был классный, но люди забывают такие вещи. У нас быстро открещиваются от хорошего. От любви до ненависти – один шаг. Стоит один раз оступиться, ты получаешь поток негатива, я это по себе знаю. Вот тут так и получилось», – сказал Тарасов.

    • Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года.
    • Он зарабатывал в сборной 2,5 миллиона евро в год.
    • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1230

      Atom2020 11 минут назад

      "От любви до ненависти – один шаг"
      Интерсно, много кто любил сборную Черчесова? Даже на чемпионате мира играли как говно ... а дифирамбы пела продажная пресса

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      Рейтинг: +6666

      Cleaner 41 минуту назад


      Тарасов. Не за то ненависть, что играли вы отвратно, не за то, что вам все пофигу, не за то, что не бились за победу. Ненависть за то, что смотрите на болельщиков, как на БЫДЛО. Что вам на нас, болельщиков тупых и НИЩЕБРОДНЫХ внимание обращать? Вы же цари и боги. Черчесову даже провал на Евро простили бы, если бы он после игры честно сказал, что ОБОСРАЛСЯ он и ОБОСРАЛАСЬ его сборная. Так нет, щеки надувал, усами шевелил. Трындел с довольным видом, что все хорошо и по плану. Совесть потерял, за деньгами забыл, кто он и зачем тренером сборной назначен. Забыл, что все для болельщиков должно быть, а не для того, чтобы свои карманы баблом набивать. Вот за это и ненавидят сейчас болельщики всех команд БАРИНА Черчесова.

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      Рейтинг: +867

      tarasofka 1 час назад

      херасе, 1 раз оступились. что несёт это обосцаная подстилка в футболке с пыней?

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