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  • Черчесов: «Поддержка болельщиков навсегда останется в памяти. Желаю успехов новому тренерскому штабу»

Черчесов: «Поддержка болельщиков навсегда останется в памяти. Желаю успехов новому тренерскому штабу»

8 июля 2021, 17:26
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Станислав Черчесов обратился к болельщикам после отставки с поста главного тренера сборной России.

«Сегодня мы договорились с президентом РФС Александром Дюковым о том, что наш тренерский штаб прекращает работу в национальной сборной России.

Хотел бы поблагодарить всех, с кем мы сотрудничали в течение этих пяти лет – прежде всего футболистов, персонал сборной, представителей Российского футбольного союза. Отдельная благодарность болельщикам сборной России, поддержка которых навсегда останется в нашей памяти.

Желаю новому тренерскому штабу успехов в решении важной задачи по выходу на Чемпионат мира-2022», – сказал Черчесов.

  • Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года.
  • Он зарабатывал в сборной 2,5 миллиона евро в год.
  • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

Черчесов: «Пять лет работы в сборной России останутся самыми незабываемыми в моей жизни»

Eurostavka: РФС выплатит Черчесову 300 миллионов рублей неустойки

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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Plyash
1625778864
Катись колбаской по Маленькой Кавказской.Самому совести не хватило уйти - не мужчина.Никогда ты не станешь аксакалом,Стасик.
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