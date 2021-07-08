Черчесов: «Поддержка болельщиков навсегда останется в памяти. Желаю успехов новому тренерскому штабу»

Станислав Черчесов обратился к болельщикам после отставки с поста главного тренера сборной России.

«Сегодня мы договорились с президентом РФС Александром Дюковым о том, что наш тренерский штаб прекращает работу в национальной сборной России.

Хотел бы поблагодарить всех, с кем мы сотрудничали в течение этих пяти лет – прежде всего футболистов, персонал сборной, представителей Российского футбольного союза. Отдельная благодарность болельщикам сборной России, поддержка которых навсегда останется в нашей памяти.

Желаю новому тренерскому штабу успехов в решении важной задачи по выходу на Чемпионат мира-2022», – сказал Черчесов.

Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года.

Он зарабатывал в сборной 2,5 миллиона евро в год.

Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

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