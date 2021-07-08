Федун: «Скажем спасибо Черчесову. Благодаря ему мы играли в четвертьфинале ЧМ-2018»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
«Надо отметить заслуги Станислава Саламовича, поскольку благодаря ему мы в свое время играли в четвертьфинале чемпионата мира. Страна была счастлива, за это ему скажем спасибо.
Тренерская судьба такова, что сегодня ты наверху, а завтра – внизу. К сожалению, этого не избежал ни один тренер. Скажем ему спасибо за ту работу, которую он проделал в сборной», – сказал Федун.
- Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года.
- Его контракт со сборной был рассчитан до 30 декабря 2022 года.
- РФС еще не обсуждал с Черчесовым условия расторжения контракта.
Источник: Sport24