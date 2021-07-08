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    Федун: «Скажем спасибо Черчесову. Благодаря ему мы играли в четвертьфинале ЧМ-2018»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

    «Надо отметить заслуги Станислава Саламовича, поскольку благодаря ему мы в свое время играли в четвертьфинале чемпионата мира. Страна была счастлива, за это ему скажем спасибо.

    Тренерская судьба такова, что сегодня ты наверху, а завтра – внизу. К сожалению, этого не избежал ни один тренер. Скажем ему спасибо за ту работу, которую он проделал в сборной», – сказал Федун.

    • Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года.
    • Его контракт со сборной был рассчитан до 30 декабря 2022 года.
    • РФС еще не обсуждал с Черчесовым условия расторжения контракта.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +8620

      alp 5 минут назад

      не благодаря, а вопреки

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      Рейтинг: +15198

      JTherry 7 минут назад

      как бы перекрыть два "фонтана" - Леню и Зарему?))))

      1
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      Рейтинг: +12506

      Skull_Boy 33 минуты назад

      Это кому надо сказать спасибо, так это Акинфееву и его ноге

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      Рейтинг: +862

      Enter2006 34 минуты назад

      Федун со своей женой явно что-то запрещённое употребляют.

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      Рейтинг: +8850

      NewLife 38 минут назад

      Федун потерял способность адекватно оценивать события. Уже не первый пост, в котором он несет чушь. Боязно за Спартак.

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      Рейтинг: +10

      hyper087 41 минуту назад

      Еще не надоело сливать деньги в БК наивно полагаясь на одну интуицию??? Советую сайт king-ball.ru беру там прогнозы с 2013
      года! Захочешь по общаться по ближе, ищи меня там же на сайте, ник "Гол!"

      0
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      Рейтинг: +20277

      slavutiq70 43 минуты назад

      А что он прав ,,,,если кто не помнит напомню , что были времена когда мы вообще не попадали на чемпионаты и состав был сильней ,,,забыли что ли ???

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      Рейтинг: +2024

      diadushka 1 час назад

      ....достижение...........1/4 финала.........домашнего чемпа!

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      Рейтинг: +15733

      derrik2000 1 час назад

      ЧАВО-ЧАВО???
      ИГРАЛИ???
      А, может быть, вышли в 1/4 из-за того, что в 1/8 финала "ГЕРОИЧЕСКИ СТОЯЛИ У СВОИХ ВОРОТ ПОЧТИ ВСЕ 120 МИНУТ"???
      В 1/8 финала 1 герой - Акинфеев.
      Стасик там и близко не стоялО.
      А в 1/4 все - ХЕРОИ... )))

      2
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      Рейтинг: +23759

      Боцман59rus 1 час назад

      _совсем плох Леня...
      как у нас там дела с трансферами?

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