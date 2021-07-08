Федун: «Скажем спасибо Черчесову. Благодаря ему мы играли в четвертьфинале ЧМ-2018»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Надо отметить заслуги Станислава Саламовича, поскольку благодаря ему мы в свое время играли в четвертьфинале чемпионата мира. Страна была счастлива, за это ему скажем спасибо.

Тренерская судьба такова, что сегодня ты наверху, а завтра – внизу. К сожалению, этого не избежал ни один тренер. Скажем ему спасибо за ту работу, которую он проделал в сборной», – сказал Федун.