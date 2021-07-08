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  • Федун: «Скажем спасибо Черчесову. Благодаря ему мы играли в четвертьфинале ЧМ-2018»

Федун: «Скажем спасибо Черчесову. Благодаря ему мы играли в четвертьфинале ЧМ-2018»

8 июля 2021, 16:23
27

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Надо отметить заслуги Станислава Саламовича, поскольку благодаря ему мы в свое время играли в четвертьфинале чемпионата мира. Страна была счастлива, за это ему скажем спасибо.

Тренерская судьба такова, что сегодня ты наверху, а завтра – внизу. К сожалению, этого не избежал ни один тренер. Скажем ему спасибо за ту работу, которую он проделал в сборной», – сказал Федун.

  • Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года.
  • Его контракт со сборной был рассчитан до 30 декабря 2022 года.
  • РФС еще не обсуждал с Черчесовым условия расторжения контракта.

Источник: Sport24
Россия Спартак Россия Черчесов Станислав Федун Леонид
Комментарии (27)
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derrik2000
1625751340
ЧАВО-ЧАВО??? ИГРАЛИ??? А, может быть, вышли в 1/4 из-за того, что в 1/8 финала "ГЕРОИЧЕСКИ СТОЯЛИ У СВОИХ ВОРОТ ПОЧТИ ВСЕ 120 МИНУТ"??? В 1/8 финала 1 герой - Акинфеев. Стасик там и близко не стоялО. А в 1/4 все - ХЕРОИ... )))
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NewLife
1625753760
Федун потерял способность адекватно оценивать события. Уже не первый пост, в котором он несет чушь. Боязно за Спартак.
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Enter2006
1625753987
Федун со своей женой явно что-то запрещённое употребляют.
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Skull_Boy
1625754052
Это кому надо сказать спасибо, так это Акинфееву и его ноге
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alp
1625755726
не благодаря, а вопреки
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Муруал
1625756327
В четвертьфинале мы играли благодаря домашнему чемпионату. Тренерский гений Черсесова тут ни при чём. Это понимают все здравомыслящие люди.
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серега кашин
1625758074
тогда нашим просто повезло
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vladimir-7
1625762189
За ЧМ-2018 надо спасибо сказать Путину, он договорился провести его в России.
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Atom2020
1625765150
Чему там радоваться было на чемпионате мира? Разгрому от Уругвая в группе? Или тому, что не хотевших играть испанцев по пенальти выиграли?
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maygli
1625779752
Никаких достижений у Черчеса нет, кроме везения которое закончилось. Команда при нём деградировала из года в год. Если бы мы не были хозяевами ЧМ 2018, то вряд ли вообще прошли бы отбор. Любой тренер до него был лучше. Надо было не говоруна Черчесова ставить, а Бердыева который мог поставить игру команды. Хотя бы стыдно за игру не было.
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