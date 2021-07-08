«Я тебя сожру. Знаю, куда ты пробьешь». Стало известно, что говорил вратарь Аргентины Мартинес перед отбитым пенальти Мины

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес во время серии пенальти в полуфинале Кубка Америки против Колумбии (1:1, 3:2 по пенальти) пытался нервировать защитника соперника Йерри Мину. В итоге удар колумбийца был отражен.

«Нервничаешь? Ты нервничаешь. Я тебя сожру. Знаю, куда ты пробьешь. Смотри, сожру тебя», – расшифровал речь Мартинеса ESPN.