Слуцкий перед работой на матче Англия – Дания посетил матч Хачанова на Уимблдоне

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сегодня побывал на матче теннисного турнира Большого шлема Уимблдон. Встречались россиянин Карен Хачанов и канадец Денис Шаповалов. Российский теннисист уступил со счетом 2:3.

Слуцкий вечером прокомментирует на Первом канале полуфинал Евро-2020 между сборными Англии и Дании. Встреча пройдет на «Уэмбли» и начнется в 22:00 по Москве.