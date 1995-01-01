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    Слуцкий перед работой на матче Англия – Дания посетил матч Хачанова на Уимблдоне

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сегодня побывал на матче теннисного турнира Большого шлема Уимблдон. Встречались россиянин Карен Хачанов и канадец Денис Шаповалов. Российский теннисист уступил со счетом 2:3.

    Слуцкий вечером прокомментирует на Первом канале полуфинал Евро-2020 между сборными Англии и Дании. Встреча пройдет на «Уэмбли» и начнется в 22:00 по Москве.

    • Слуцкий уже комментировал на Первом канале матч-открытие Евро-2020.
    • «Рубин» сейчас проводит предсезонную подготовку.
    • После Хачанова россиян в мужской и женской сетках Уимблдона не осталось.

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    Источник: инстаграм Леонида Слуцкого

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