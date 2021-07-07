Слуцкий перед работой на матче Англия – Дания посетил матч Хачанова на Уимблдоне

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сегодня побывал на матче теннисного турнира Большого шлема Уимблдон. Встречались россиянин Карен Хачанов и канадец Денис Шаповалов. Российский теннисист уступил со счетом 2:3.
Слуцкий вечером прокомментирует на Первом канале полуфинал Евро-2020 между сборными Англии и Дании. Встреча пройдет на «Уэмбли» и начнется в 22:00 по Москве.
- Слуцкий уже комментировал на Первом канале матч-открытие Евро-2020.
- «Рубин» сейчас проводит предсезонную подготовку.
- После Хачанова россиян в мужской и женской сетках Уимблдона не осталось.
Источник: инстаграм Леонида Слуцкого