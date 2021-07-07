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  • Жезус пропустит финал Кубка Америки. Его дисквалифицировали за удар ногой по лицу соперника

Жезус пропустит финал Кубка Америки. Его дисквалифицировали за удар ногой по лицу соперника

7 июля 2021, 18:59
4

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэль Жезус не сыграет в финале Кубка Америки с Аргентиной.

Дисциплинарный комитет дисквалифицировал 24-летнего форварда на два матча за удар ногой по лицу защитника сборной Чили Эугенио Мены в четвертьфинале Кубка Америки (1:0).

Изначально Жезус должен был пропустить только одну игру – с Перу (1:0) в 1/2 финала турнира. Однако, после рассмотрения инцидента в КОНМЕБОЛ срок дисквалификации был увеличен до двух матчей.

  • Жезус получил прямую красную карточку за этот эпизод.
  • Финал Кубка Америки состоится 11 июля, начало – в 03:00 мск.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: сайт КОНМЕБОЛ
Кубок Америки Бразилия Аргентина Жезус Габриэль
Комментарии (4)
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mdu86
1625677464
За такое можно было и матчей 5 впаять, да ещё оштрафовать на круглую сумму...
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Cules2013
1625679911
ну, так в футбол не играют. в карате, может быть. 2 матча дисквы - это очень и очень лояльный вердикт
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сутулая собака и лисы
1625681459
что поделаешь. многие футболисты обделены интеллектом, такая игра.
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general.lizyukov
1625684597
Отличный йоко-гири, маладца )))
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