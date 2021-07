Жезус пропустит финал Кубка Америки. Его дисквалифицировали за удар ногой по лицу соперника

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэль Жезус не сыграет в финале Кубка Америки с Аргентиной.

Дисциплинарный комитет дисквалифицировал 24-летнего форварда на два матча за удар ногой по лицу защитника сборной Чили Эугенио Мены в четвертьфинале Кубка Америки (1:0).

Изначально Жезус должен был пропустить только одну игру – с Перу (1:0) в 1/2 финала турнира. Однако, после рассмотрения инцидента в КОНМЕБОЛ срок дисквалификации был увеличен до двух матчей.

Gabriel Jesus what are you doing?The Brazil forward was shown red for this challenge pic.twitter.com/p3nX9ERuU2