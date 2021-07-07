Евро-2020. Италия обыграла Испанию в серии пенальти и вышла в финал

Сборная Италии обыграла Испанию (1:1, 4:2 – по пенальти) в матче 1/2 финала Евро-2020.

Италия вышла вперед на 60-й минуте благодаря голу Федерико Кьеза. Испания сравняла счет на 80-й минуте усилиями Альваро Мораты. Форвард «Ювентуса» – первый испанец, забивший минимум три гола на двух Евро подряд.

В серии пенальти точнее оказалась сборная Италии. У Испании 11-метровые не забили Дани Ольмо и Альваро Мората.

Италия вышла в финал Евро в четвертый раз в истории. Им удалось победить лишь однажды.

В финале команда Роберто Манчини встретится с победителем матча Англия – Дания.

Евро-2020. Плей-офф. 1/2 финала

Италия – Испании – 1:1 (0:0, 1:1, 4:2 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кьеза, 60; 1:1 – Мората, 80.

Италия: Доннарумма, Эмерсон (Толой, 74), Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Барелла (Локателли, 85), Жоржиньо, Верратти (Пессина, 74), Кьеза (Бернардески, 107), Иммобиле (Берарди, 61), Инсинье (Белотти, 85).

Испания: Симон, Аспиликуэта (М. Льоренте, 85), Лапорт, Гарсия (П. Торрес, 109), Альба, Коке (Родри, 70), Бускетс (Тиаго, 106), Педри, Оярсабаль (Морено, 70), Ольмо, Ф. Торрес (Мората, 62).

Предупреждения: Толой, 98 – Бускетс, 51.

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