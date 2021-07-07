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  • Евро-2020. Италия обыграла Испанию в серии пенальти и вышла в финал

Евро-2020. Италия обыграла Испанию в серии пенальти и вышла в финал

7 июля 2021, 00:41
40

Сборная Италии обыграла Испанию (1:1, 4:2 – по пенальти) в матче 1/2 финала Евро-2020.

Италия вышла вперед на 60-й минуте благодаря голу Федерико Кьеза. Испания сравняла счет на 80-й минуте усилиями Альваро Мораты. Форвард «Ювентуса» – первый испанец, забивший минимум три гола на двух Евро подряд.

В серии пенальти точнее оказалась сборная Италии. У Испании 11-метровые не забили Дани Ольмо и Альваро Мората.

Италия вышла в финал Евро в четвертый раз в истории. Им удалось победить лишь однажды.

В финале команда Роберто Манчини встретится с победителем матча АнглияДания.

Евро-2020. Плей-офф. 1/2 финала

Италия – Испании – 1:1 (0:0, 1:1, 4:2 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кьеза, 60; 1:1 – Мората, 80.

Италия: Доннарумма, Эмерсон (Толой, 74), Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Барелла (Локателли, 85), Жоржиньо, Верратти (Пессина, 74), Кьеза (Бернардески, 107), Иммобиле (Берарди, 61), Инсинье (Белотти, 85).

Испания: Симон, Аспиликуэта (М. Льоренте, 85), Лапорт, Гарсия (П. Торрес, 109), Альба, Коке (Родри, 70), Бускетс (Тиаго, 106), Педри, Оярсабаль (Морено, 70), Ольмо, Ф. Торрес (Мората, 62).

Предупреждения: Толой, 98 – Бускетс, 51.

Календарь Евро-2020

Результаты Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Испания Италия
Комментарии (40)
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garet12222
1625607743
Браво, Италия! Игра была достойна финала!
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derrik2000
1625607814
Болел за Испанию. Не зря потратил время. Получил большое удовольствие от игры. Испания - "счёт на табло" ((( Жаль.
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МВС
1625607892
С Победой!Испания смотрелась лучше,но кто скажет,что Италия не заслужила места в финале?Браво,Манчини!
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NewLife
1625608017
Жалко Испанию. Проиграла бы Италия, было бы жалко Италию. Команды стоят друг лруга и показали отличный футбол - мастер класс для наших отсталых тренеришек и жопоногих миллионеров.
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GoLenaStop
1625608145
Ура, Италия, Испания! Нам бы так ИГРАТЬ в футбол хотя бы лет через 100... Обнимать по-спортивному соперников перед пеналями. Спасибо командам за игру, за ничуху,и за победу Италии. Удачи всем и хорошего настроения!
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Masteralex
1625608238
болел за Италию по традиции, но Испания была сегодня очень хороша, лучший их матч на турнире, особенно удивила их скорость после 80 минут матча
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Garrincha58
1625609307
Forza Italia!!! Браво Манчини!!!
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Ловкий Бубен
1625609309
Да, какая классная игра , Испанцы заслуженно едут домой, они всегда должны туда ехать ещё до полуфинала, нельзя слушать как Стогниенко фапает на Испанию больше , тошнит уже от его щенячьго безудержното восторга, но всё , теперь до следующего раза
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kosmonaft
1625612924
итальяшки красавцы испанию от имели они выиграют это евро
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zigbert
1625637068
Разные по стилю команды. Но обе команды были достойны победы. Не случайно выявить победителя не удалось в игровое время. Испанцы имели преимущество но Италия победила заслуженно. А если посмотреть как игроки исполняют гимн перед игрой -одно удовольствие. Браво Италия!
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