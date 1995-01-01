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    Магуайр, Санчо, Инсинье и Кейн – в символической сборной 1/4 финала Евро-2020 по версии WhoScored

    WhoScored назвал состав символической сборной по итогам четвертьфинальных матчей Евро-2020.

    В команду вошли четыре игрока из сборной Англии, по два – из Дании и Швейцарии, по одному – из Чехии, Бельгии и Италии.

    Вратарь: Ян Зоммер (Швейцария, 8,5);

    Защитники: Владимир Коуфал (Чехия, 8,1), Томас Вермален (Бельгия, 7,9), Гарри Магуайр (Англия, 7,9), Люк Шоу (Англия, 8,2);

    Полузащитники: Джейдон Санчо (Англия, 7,5), Томас Делэни (Дания, 8,6), Джердан Шакири (Швейцария, 8,2), Лоренцо Инсинье (Италия, 8,4);

    Нападающие: Гарри Кейн (Англия, 9,3), Каспер Дольберг (Дания, 7,6).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: -11

      Igreks 1 час назад

      Испанцев нет, хммм....

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