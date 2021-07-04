Зеленский: «На Евро-2020 была единая Украина. На всю Европу было слышно «Украина, Украина!», звучащее на кухнях Донецка, Симферополя, Ялты»

Владимир Зеленский, украинский президент, после вылета сборной страны с Евро-2020 отметил болельщиков. По его словам, за команду болели в Крыму, ДНР, ЛНР.

«И самое главное. Мы имеем лучшую на турнире группу поддержки. «Украина, Украина!», которое звучало в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме, было слышно в Киеве.

И на всю Европу было слышно «Украина, Украина!», которое звучало в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и каждого уголка Украины.

Все это время мы были одной командой. Все это время – действительно единая Украина. Продолжим это. Завтра. Послезавтра. Всегда. Слава Украине», – написал Зеленский.

Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).

Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.

В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

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