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    Зеленский: «На Евро-2020 была единая Украина. На всю Европу было слышно «Украина, Украина!», звучащее на кухнях Донецка, Симферополя, Ялты»

    Владимир Зеленский, украинский президент, после вылета сборной страны с Евро-2020 отметил болельщиков. По его словам, за команду болели в Крыму, ДНР, ЛНР.

    «И самое главное. Мы имеем лучшую на турнире группу поддержки. «Украина, Украина!», которое звучало в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме, было слышно в Киеве.

    И на всю Европу было слышно «Украина, Украина!», которое звучало в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и каждого уголка Украины.

    Все это время мы были одной командой. Все это время – действительно единая Украина. Продолжим это. Завтра. Послезавтра. Всегда. Слава Украине», – написал Зеленский.

    • Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).
    • Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.
    • В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

    Зеленский – сборной Украины после разгрома от Англии: «Вы доказали, что умеете играть наравне с лучшими и что у вас есть стальной характер»

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    Ярмоленко – после разгрома от Англии: «Нас ничего не сломает. Мы отличная команда. Поздравляю болельщиков»

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    Источник: инстаграм Владимира Зеленского

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    Сегодня, 11:09
    Комментарии8
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      Рейтинг: +267

      111Hunter111 13 минут назад

      грибочков наелся и глюки

      0
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      Рейтинг: +445

      стоп кран 21 минуту назад

      Слава Украине ! Украине слава !

      0
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      Рейтинг: +267

      111Hunter111 > стоп кран 10 минут назад

      трезубец в серало.

      0
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      Рейтинг: +631

      SuperNils 25 минут назад

      Проведите кто-нибудь с ним урок географии: он опять перепутал города, в РОССИЙСКИХ городах Симферополе и Ялте вряд ли кричали "Украина".

      1
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      Рейтинг: +93

      Крейсер 1 час назад

      Зеленский - единственный человек, который смог увидеть кухни не только в Донецке и Симферополе, но и на дальних планетах.

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      Рейтинг: +260

      Himik007 1 час назад

      Он кажется обдолбаный причем давно.

      Либо чекнулся; сколько бреда...

      1
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      Рейтинг: -813

      СуперПАВ9 1 час назад

      Опять бред несет

      4
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      Рейтинг: +600

      SanInstructor 1 час назад

      и в КНДР

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