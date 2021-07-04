Зеленский – сборной Украины после разгрома от Англии: «Вы доказали, что умеете играть наравне с лучшими и что у вас есть стальной характер»

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к сборной страны. В 1/4 финала Евро-2020 украинцы проиграли Англии (0:4).

«Ребята, вы доказали, что умеете играть наравне с лучшими, что у вас есть стальной характер, что умеете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну. Спасибо за этот чемпионат, и уверен, что дальше – только лучше! Обнимаю каждого из вас от всех украинцев! Слава Украине!» – написал президент.

Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).

Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.

В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

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Ярмоленко – после разгрома от Англии: «Нас ничего не сломает. Мы отличная команда. Поздравляю болельщиков»