Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зеленский – сборной Украины после разгрома от Англии: «Вы доказали, что умеете играть наравне с лучшими и что у вас есть стальной характер»

Зеленский – сборной Украины после разгрома от Англии: «Вы доказали, что умеете играть наравне с лучшими и что у вас есть стальной характер»

4 июля 2021, 01:41
21

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к сборной страны. В 1/4 финала Евро-2020 украинцы проиграли Англии (0:4).

«Ребята, вы доказали, что умеете играть наравне с лучшими, что у вас есть стальной характер, что умеете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну. Спасибо за этот чемпионат, и уверен, что дальше – только лучше! Обнимаю каждого из вас от всех украинцев! Слава Украине!» – написал президент.

  • Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).
  • Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.
  • В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

Футболист Украины Макаренко: «Шевченко после матча с Англией сказал, что мы должны гордиться результатами и игрой»

Радимов – о разгроме Украины от Англии: «Россия точно так не позволила бы англичанам! Лучше бы украинцы шведам влетели!»\

Ярмоленко – после разгрома от Англии: «Нас ничего не сломает. Мы отличная команда. Поздравляю болельщиков»

Источник: твиттер Владимира Зеленского
Чемпионат Европы Украина. Премьер-лига Украина Англия
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Parham
1625365247
Вот тебе за Крым и за Донбасс!!! Даже Англия не согласна! Молодец, что троллил!
Ответить
Боцман59rus
1625365340
_осталось еще, вставая с горшка, прославлять Украину дикими орами. С 91 года митингуете, как и,п,а,н,у,т,ы,е успокоится не можете. Как на войне оголделые шизоиды, у нас тоже командир пля полевой обьявился, вместе с ним воюете?
Ответить
111Hunter111
1625372892
Футболисты не поняли хохлятский язык на установке игры, а русский запретили, вот и результат.
Ответить
Дедуктор
1625373052
Умелые замполиты трудятся на Украёне. Профессионалы. Когда нет даже понятий о чести, то и других обманывают. И сами послушно привыкли обманываться.Даже обосравшись в очередной раз, себе славу кличут. В принципе, такой стиль с древних времен там практикуют. Поинтересуйтесь историческими первоисточниками.
Ответить
GoLenaStop
1625377813
Продажные хохлы - тупые и ленивые мудозвоны, стадо идиотов с завышенной самооценкой. Выходя в следующий раз на поле - берите с собой лопаты, грабли и тяпки, применяйтесь по своему прямому назначению! Ха!
Ответить
oyabun
1625378645
После любой зрады изображать перемогу, это уже в крови Зеленского. А уж ложиться под англосаксов, так это вообще за счастье. Не удивлюсь если после этого хохляндия вдруг получит какой нибудь долгожданный кредит.
Ответить
владимир миронов
1625382463
Сколько злобы и ненависти в адрес Украины.Все это результат обработки кисельтв. А живут в Украине нормальные здравомыслящие люди.А весь негатив от людей, которые даже на карте не покажут Украину.
Ответить
Вомбат
1625382872
Зеленский хоть и противен мне, как личность, после истории с футболистом Зозулей, но в данный момент выступил совершенно адекватно. Я бы на его месте то же самое сказал.
Ответить
Из Твери Леха
1625385219
сыграли в принципе так же, как он на рояле
Ответить
Евгений Лесников
1625407091
На эти слова Зеленского есть хорошая поговорка-"Хорошая мина при плохой игре.." Не удивляюсь,он же комик по профессии !
Ответить
Главные новости
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
1
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
7
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
22
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
5
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+