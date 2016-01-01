Зеленский – сборной Украины после разгрома от Англии: «Вы доказали, что умеете играть наравне с лучшими и что у вас есть стальной характер»

"Вы доказали, что умеете играть наравне с лучшими " - Это он про нашу сборную что ли?)))так мы в 4 мяча не горели и всего 2 раза проиграли)))
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к сборной страны. В 1/4 финала Евро-2020 украинцы проиграли Англии (0:4).
«Ребята, вы доказали, что умеете играть наравне с лучшими, что у вас есть стальной характер, что умеете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну. Спасибо за этот чемпионат, и уверен, что дальше – только лучше! Обнимаю каждого из вас от всех украинцев! Слава Украине!» – написал президент.
- Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).
- Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.
- В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.
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