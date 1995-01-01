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    Семак – о будущем Жиркова в «Зените»: «Все зависит от того, как быстро он сможет восстановиться после травмы»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с будущим вратаря Андрея Лунева и защитника Юрия Жиркова.

    • У обоих футболистов истекли контракты с клубом.
    • Лунев имеет варианты трудоустройства в Европе.
    • Жирков может завершить карьеру.

    «Предложение Андрею делалось неоднократно, вопрос, как я понимаю, обсуждается. Я в курсе ситуации, знаю позицию как Андрея, так и позицию клуба.

    Жирков, к сожалению, получил достаточно серьезную травму, наши врачи отправляли его снимки в Финляндию, где получили рекомендации по восстановлению. Юра сейчас проходит реабилитацию в Москве, все зависит от того, как быстро он сможет восстановиться.

    Мы с ним разговаривали, вернемся к беседе после того, как он оправится от полученного повреждения. Наверное, он многое поймет сам, сможет ли дальше играть, но обсуждать ситуацию в любом случае еще будем», – сказал Семак.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3164

      general.lizyukov 41 минуту назад

      Да отпустите вы Юрика уже, сколько можно

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      Рейтинг: +2381

      yorgenbarenz 1 час назад

      Как раз можно успеть в новый суперклуб.Тут,втихаря,чтобы не сглазили,поднимается исполином бывшая "Мордовия".Фамилия у неё теперь-"Саранск"!Ещё можно написать заяву.

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