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  • Семак – о будущем Жиркова в «Зените»: «Все зависит от того, как быстро он сможет восстановиться после травмы»

Семак – о будущем Жиркова в «Зените»: «Все зависит от того, как быстро он сможет восстановиться после травмы»

3 июля 2021, 14:58
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с будущим вратаря Андрея Лунева и защитника Юрия Жиркова.

  • У обоих футболистов истекли контракты с клубом.
  • Лунев имеет варианты трудоустройства в Европе.
  • Жирков может завершить карьеру.

«Предложение Андрею делалось неоднократно, вопрос, как я понимаю, обсуждается. Я в курсе ситуации, знаю позицию как Андрея, так и позицию клуба.

Жирков, к сожалению, получил достаточно серьезную травму, наши врачи отправляли его снимки в Финляндию, где получили рекомендации по восстановлению. Юра сейчас проходит реабилитацию в Москве, все зависит от того, как быстро он сможет восстановиться.

Мы с ним разговаривали, вернемся к беседе после того, как он оправится от полученного повреждения. Наверное, он многое поймет сам, сможет ли дальше играть, но обсуждать ситуацию в любом случае еще будем», – сказал Семак.

Семак – о Петковиче: «В «Зенит» сватали два десятка тренеров, но никто так и не пришел»

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит-2 Жирков Юрий Лунев Андрей Семак Сергей
Комментарии (3)
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yorgenbarenz
1625314962
Как раз можно успеть в новый суперклуб.Тут,втихаря,чтобы не сглазили,поднимается исполином бывшая "Мордовия".Фамилия у неё теперь-"Саранск"!Ещё можно написать заяву.
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general.lizyukov
1625317161
Да отпустите вы Юрика уже, сколько можно
Ответить
житель СПб
1625330622
1) Отпустите Жиркова на свободу, пусть отдыхает. 2) А вот с Луневым ситуация непонятная. Был вратарь с блестящими перспективами. Потом что-то случилось с психикой, говорят - с алкоголем. Но если с алкоголем - то не было бы спроса в Европе! К тому же - сам отказывается от заключения контракта. В чем дело? Непонятно...
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