Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Товарищеский матч. «Спартак» упустил победу над «Браво», у Мелкадзе два ассиста; «Рубин» разгромил «Нижний Новгород»

    «Спартак» и во втором матче под руководством Руя Витории не добился победы. В товарищеской встрече москвичи сыграли вничью со словенским «Браво».

    В обоих голах «Спартака» поучаствовал вернувшийся из аренды в «Ахмат» Георгий Мелкадзе.

    Игра прошла в австрийском Филлахе.

    Товарищеские матчи

    Спартак (Россия) – Браво (Словения) – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Тронтель, 44; 1:1 – Мозес, 52; 2:1 – Бакаев, 59; 2:2 – Огринец, 85.

    Нижний Новгород – Рубин (Казань) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кварацхелия, 32 (с пенальти); 0:2 – И. Игнатьев, 75 (с пенальти); 0:3 – И. Игнатьев, 85.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:20
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +289

      ПалкоВводецъ 46 минут назад

      Команде Браво из Словении надо было обыгрывать команду уровнем ниже.Отскочили хряки. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3226

      sobaka120982 1 час назад

      Смотрю спартак медленным шагом все же двигается к чемпионству в столетие)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      kan85 2 часа назад

      Лёня, респект! Мочи всех!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3878

      rash1959 2 часа назад

      Команды такого уровня надо просто обыгрывать, даже на тренировках. Пора Федуну начинать чистить ведомость по списку, а ещё лучше зарядить на это дело Зарему. За две игры три подхода к нашим воротам и в итоге три пропущенных гола. Беда!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20254

      slavutiq70 > rash1959 1 час назад

      Зарема только языком может что то делать ,,,

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86973
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66689
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru