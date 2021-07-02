Товарищеский матч. «Спартак» упустил победу над «Браво», у Мелкадзе два ассиста; «Рубин» разгромил «Нижний Новгород»

«Спартак» и во втором матче под руководством Руя Витории не добился победы. В товарищеской встрече москвичи сыграли вничью со словенским «Браво».

В обоих голах «Спартака» поучаствовал вернувшийся из аренды в «Ахмат» Георгий Мелкадзе.

Игра прошла в австрийском Филлахе.

Товарищеские матчи

Спартак (Россия) – Браво (Словения) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Тронтель, 44; 1:1 – Мозес, 52; 2:1 – Бакаев, 59; 2:2 – Огринец, 85.

Нижний Новгород – Рубин (Казань) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Кварацхелия, 32 (с пенальти); 0:2 – И. Игнатьев, 75 (с пенальти); 0:3 – И. Игнатьев, 85.