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    Кудряшов – о новом клубе: «Семья хочет вернуться в Москву»

    Бывший защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов прокомментировал свое будущее.

    «Антальяспор» хочет, чтобы я остался, но сейчас уже не знаю. Сейчас планирую уехать с семьей и телефон оставить в Москве.

    Какие еще страны интересуются мной? Не знаю, я хочу там, где будет комфортно семье, они хотят вернуться в Москву.

    Себе я желаю только здоровья, всe остальное достигается», – сказал 34-летний футболист.

    • Сегодня Кудряшов стал свободным агентом.
    • Он выступал за «Антальяспор» с января 2020 года.
    • Федор – воспитанник «Спартака».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1382

      Радио1000шумеров 7 минут назад

      Разве что в Знамя к Павлюченко.

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      Рейтинг: +23613

      Боцман59rus 8 минут назад

      я бы лимит отменил, чтобы, ты где нибудь в Киргизии телефон оставил)))

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