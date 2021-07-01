Кудряшов – о новом клубе: «Семья хочет вернуться в Москву»

Бывший защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов прокомментировал свое будущее.
«Антальяспор» хочет, чтобы я остался, но сейчас уже не знаю. Сейчас планирую уехать с семьей и телефон оставить в Москве.
Какие еще страны интересуются мной? Не знаю, я хочу там, где будет комфортно семье, они хотят вернуться в Москву.
Себе я желаю только здоровья, всe остальное достигается», – сказал 34-летний футболист.
- Сегодня Кудряшов стал свободным агентом.
- Он выступал за «Антальяспор» с января 2020 года.
- Федор – воспитанник «Спартака».
Источник: «Матч ТВ»