Кудряшов – о новом клубе: «Семья хочет вернуться в Москву»

Бывший защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов прокомментировал свое будущее.

«Антальяспор» хочет, чтобы я остался, но сейчас уже не знаю. Сейчас планирую уехать с семьей и телефон оставить в Москве.

Какие еще страны интересуются мной? Не знаю, я хочу там, где будет комфортно семье, они хотят вернуться в Москву.

Себе я желаю только здоровья, всe остальное достигается», – сказал 34-летний футболист.