«Манчестер Юнайтед» может купить Горецку на замену Погба

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка вошел в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
По информации журналиста Кристиана Фалька, английский клуб готов приобрести 26-летнего футболиста, если уйдет Поль Погба.
Немец может сменить команду этим летом, поскольку его контракт с «Баварией» истекает ровно через год.
- В прошлом сезоне Горецка провел 32 матча, забил 8 голов и сделал 9 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 70 миллионов евро.
Источник: Твиттер Кристиана Фалька
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