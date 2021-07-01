«Манчестер Юнайтед» может купить Горецку на замену Погба

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка вошел в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Кристиана Фалька, английский клуб готов приобрести 26-летнего футболиста, если уйдет Поль Погба.

Немец может сменить команду этим летом, поскольку его контракт с «Баварией» истекает ровно через год.