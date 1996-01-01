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    «Манчестер Юнайтед» может купить Горецку на замену Погба

    Полузащитник «Баварии» Леон Горецка вошел в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

    По информации журналиста Кристиана Фалька, английский клуб готов приобрести 26-летнего футболиста, если уйдет Поль Погба.

    Немец может сменить команду этим летом, поскольку его контракт с «Баварией» истекает ровно через год.

    • В прошлом сезоне Горецка провел 32 матча, забил 8 голов и сделал 9 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 70 миллионов евро.

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    Источник: Твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 276,9 тысячи подписчиков.

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