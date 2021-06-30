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  • Уткин – о победе Украины над Швецией: «Акции Черчесова обесценились. Контракт в 2,5 миллионов стоит не больше 25 евроцентов»

Уткин – о победе Украины над Швецией: «Акции Черчесова обесценились. Контракт в 2,5 миллионов стоит не больше 25 евроцентов»

30 июня 2021, 01:57
20

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал победу победу сборной Украины над Швецией (2:1, дополнительное время) в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Сегодня есть точный ответ на вопрос, как сильно упали акции Станислава Черчесова. После выхода украинцев (которым Россия изначально не уступает) в четвертьфинал они обесценились ровно в десять миллионов раз.

Контракт в 2,5 миллионов евро стоит не больше 25 евроцентов!

Не преувеличение. 25 центов – это 1/4 Евро», – написал Уткин в телеграме.

  • Сегодня, 30 июня, состоится заседание технического комитета РФС. На нем решится, продолжит ли Черчесов тренировать сборную России.
  • Украина сыграет в четвертьфинале Евро с Англией.
  • Матч пройдет 3 июля в Риме. Начало – в 22:00 мск.

«СЭ»: технический комитет РФС поддержит Черчесова

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Чемпионат Европы Украина Швеция Россия Черчесов Станислав Уткин Василий
Комментарии (20)
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alex1951
1625024235
И только ленивый ПОХ.ист пожалуй еще не пнул сегодня ,,Салам алейкума,, ,речь идет о супер-пупер мэнэджэрэ, тренере всех времен и народов Саламыче....Почетном гражданине Финляндии....
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evgevg13
1625027370
Как он прав...
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Niko
1625027680
Конечно он прав, но любому безэмоционально сравнивающему Россию и Украину понятно, что их команда и до турнира была немного, но сильнее.
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Oldtrafford83
1625029149
На мой взгляд отставка Черезчурчесова очевидна и в футбольном мире РФ должны быть глобальные перемены,но только РФС нечего делать не будет ибо кто же тогда бабло пилить на откатах будет,не все ещё себе дома на островах купили)))
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BRO_football
1625030361
С выходом Украины в 1/4 Евро Черчесов стал чуть ближе к отставке. Нашим политикам ох как не нравится, когда Россию сравнивают с Украиной и в этом сравнении Россия явно проигрывает.
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житель СПб
1625030669
А вот это, г-н Уткин, Вы очень сильно ошибаетесь! 2,5 млн. евро как были, так такими и остались. Сходите в магазин и проверьте, если что.
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Garrincha58
1625033719
Украина уже попала в 8-ку на этом Евро, а мы в опе... на 29 месте и кто теперь сильнее и кто унаследовал традиции Союза...? давайте и дальше падать вниз с Че в компании комитета РФС
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Garrincha58
1625034042
Уткин дело говорит, а когда то Бубнов на тв тоже по делу трындел почему то перестал наверное устал бороться с ветряными мельницами теперь Вова Быстров нет нет да и покритикует, но не сильно будет сильно больше не пригласят вот так у нас все и происходит, что ничего не происходит
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САДЫЧОК
1625036175
Вася всё не так ! ..Это , Черчесов должен сборной !
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portero
1625047068
Эта щутка Васе не удалась... Посмотрим выводы РФС и решения, похоже там получающие откат, хотят оставить чабана....
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