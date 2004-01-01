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    Уткин – о победе Украины над Швецией: «Акции Черчесова обесценились. Контракт в 2,5 миллионов стоит не больше 25 евроцентов»

    Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал победу победу сборной Украины над Швецией (2:1, дополнительное время) в матче 1/8 финала Евро-2020.

    «Сегодня есть точный ответ на вопрос, как сильно упали акции Станислава Черчесова. После выхода украинцев (которым Россия изначально не уступает) в четвертьфинал они обесценились ровно в десять миллионов раз.

    Контракт в 2,5 миллионов евро стоит не больше 25 евроцентов!

    Не преувеличение. 25 центов – это 1/4 Евро», – написал Уткин в телеграме.

    • Сегодня, 30 июня, состоится заседание технического комитета РФС. На нем решится, продолжит ли Черчесов тренировать сборную России.
    • Украина сыграет в четвертьфинале Евро с Англией.
    • Матч пройдет 3 июля в Риме. Начало – в 22:00 мск.

    «СЭ»: технический комитет РФС поддержит Черчесова

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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