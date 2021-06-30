Уткин – о победе Украины над Швецией: «Акции Черчесова обесценились. Контракт в 2,5 миллионов стоит не больше 25 евроцентов»

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал победу победу сборной Украины над Швецией (2:1, дополнительное время) в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Сегодня есть точный ответ на вопрос, как сильно упали акции Станислава Черчесова. После выхода украинцев (которым Россия изначально не уступает) в четвертьфинал они обесценились ровно в десять миллионов раз.

Контракт в 2,5 миллионов евро стоит не больше 25 евроцентов!

Не преувеличение. 25 центов – это 1/4 Евро», – написал Уткин в телеграме.

Сегодня, 30 июня, состоится заседание технического комитета РФС. На нем решится, продолжит ли Черчесов тренировать сборную России.

Украина сыграет в четвертьфинале Евро с Англией.

Матч пройдет 3 июля в Риме. Начало – в 22:00 мск.

«СЭ»: технический комитет РФС поддержит Черчесова