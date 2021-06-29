Натхо: «Слуцкий всегда был забавным. Ему это нравится»

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поговорил о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком. Они вместе работали в московском клубе.

– Слуцкий в последнее время очень ярко проявляет себя и вне поля.

– Я видел видео, где он поет! Это было очень смешно. Но это же Слуцкий! Он всегда был забавным за пределами поля. Ему это и самому нравится. Да и вообще, ролики пресс-службы «Рубина» – это очень круто!