Натхо: «Слуцкий всегда был забавным. Ему это нравится»

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поговорил о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком. Они вместе работали в московском клубе.
– Слуцкий в последнее время очень ярко проявляет себя и вне поля.
– Я видел видео, где он поет! Это было очень смешно. Но это же Слуцкий! Он всегда был забавным за пределами поля. Ему это и самому нравится. Да и вообще, ролики пресс-службы «Рубина» – это очень круто!
- Натхо играл в России с 2010 по 2018 год.
- Сейчас он выступает за сербский «Партизан».
- «Рубин» стартует в новом сезоне РПЛ 24 июля матчем против «Спартака».
Источник: Sport24