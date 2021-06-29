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    Натхо: «Слуцкий всегда был забавным. Ему это нравится»

    Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поговорил о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком. Они вместе работали в московском клубе.

    – Слуцкий в последнее время очень ярко проявляет себя и вне поля.

    – Я видел видео, где он поет! Это было очень смешно. Но это же Слуцкий! Он всегда был забавным за пределами поля. Ему это и самому нравится. Да и вообще, ролики пресс-службы «Рубина» – это очень круто!

    • Натхо играл в России с 2010 по 2018 год.
    • Сейчас он выступает за сербский «Партизан».
    • «Рубин» стартует в новом сезоне РПЛ 24 июля матчем против «Спартака».

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    Источник: Sport24

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