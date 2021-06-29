Натхо: «В России близко нет игроков, похожих по уровню на Головина»

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо назвал сильнейшим российским игроком Александра Головина. Он выступает за «Монако».

«Головин в ЦСКА стал лучше? Сто процентов! В ЦСКА сейчас нет ребят, которые хотя бы примерно достигли уровня Саши. Он был лучшим, это человек с огромнейшим потенциалом. Меня в нeм подкупали невероятный талант и работоспособность. В ближайшие годы Саша ещe будет расти. Даже во всeм российском футболе нет никого близко похожего на него по уровню.

Первый сезон в «Монако» был для него сложным. Но под конец он раскрылся, становясь с каждым матчем всe лучше и лучше. Думаю, ещe год-два ему стоит провести в «Монако». А вот через пару сезонов – двигаться в клуб побольше», – сказал Натхо, выступающий за «Партизан».