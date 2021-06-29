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    Натхо: «В России близко нет игроков, похожих по уровню на Головина»

    Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо назвал сильнейшим российским игроком Александра Головина. Он выступает за «Монако».

    «Головин в ЦСКА стал лучше? Сто процентов! В ЦСКА сейчас нет ребят, которые хотя бы примерно достигли уровня Саши. Он был лучшим, это человек с огромнейшим потенциалом. Меня в нeм подкупали невероятный талант и работоспособность. В ближайшие годы Саша ещe будет расти. Даже во всeм российском футболе нет никого близко похожего на него по уровню.

    Первый сезон в «Монако» был для него сложным. Но под конец он раскрылся, становясь с каждым матчем всe лучше и лучше. Думаю, ещe год-два ему стоит провести в «Монако». А вот через пару сезонов – двигаться в клуб побольше», – сказал Натхо, выступающий за «Партизан».

    • Натхо играл в России с 2010 по 2018 год.
    • Головин – самый дорогой российский игрок.
    • Вместе со сборной России он не вышел из группы Евро-2020.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3415

      serppion 20 минут назад

      "Вместе со сборной России он не вышел из группы".
      Проявил, так сказать, солидарность. А если бы захотел, мог бы и без сборной выйти.
      Аффтор, ты круглый дурак, если так убого выражаешься.

      0
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      Рейтинг: +384

      111ax 21 минуту назад

      Еще Фернандес есть, но он порождение бразильской школы, а так да, никого нет, необоснованных миллионеров, при этом, пруд пруди

      0
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      Рейтинг: +1618

      Spirit_78 40 минут назад

      Если главная "звезда" Головин показал себя полным ничтожеством на Евро - то о каком выходе в плей-офф можно было вообще говорить? Куда уж нашим РПЛовцам)

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      Рейтинг: +3130

      FENIX-SL > Spirit_78 25 минут назад

      он один должен был и забивать и защищать ворота?
      проблема у нас - тупые люди

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