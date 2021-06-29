"Вместе со сборной России он не вышел из группы".
Проявил, так сказать, солидарность. А если бы захотел, мог бы и без сборной выйти.
Аффтор, ты круглый дурак, если так убого выражаешься.
Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо назвал сильнейшим российским игроком Александра Головина. Он выступает за «Монако».
«Головин в ЦСКА стал лучше? Сто процентов! В ЦСКА сейчас нет ребят, которые хотя бы примерно достигли уровня Саши. Он был лучшим, это человек с огромнейшим потенциалом. Меня в нeм подкупали невероятный талант и работоспособность. В ближайшие годы Саша ещe будет расти. Даже во всeм российском футболе нет никого близко похожего на него по уровню.
Первый сезон в «Монако» был для него сложным. Но под конец он раскрылся, становясь с каждым матчем всe лучше и лучше. Думаю, ещe год-два ему стоит провести в «Монако». А вот через пару сезонов – двигаться в клуб побольше», – сказал Натхо, выступающий за «Партизан».
- Натхо играл в России с 2010 по 2018 год.
- Головин – самый дорогой российский игрок.
- Вместе со сборной России он не вышел из группы Евро-2020.