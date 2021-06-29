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  • Натхо: «В России близко нет игроков, похожих по уровню на Головина»

Натхо: «В России близко нет игроков, похожих по уровню на Головина»

29 июня 2021, 12:59
21

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо назвал сильнейшим российским игроком Александра Головина. Он выступает за «Монако».

«Головин в ЦСКА стал лучше? Сто процентов! В ЦСКА сейчас нет ребят, которые хотя бы примерно достигли уровня Саши. Он был лучшим, это человек с огромнейшим потенциалом. Меня в нeм подкупали невероятный талант и работоспособность. В ближайшие годы Саша ещe будет расти. Даже во всeм российском футболе нет никого близко похожего на него по уровню.

Первый сезон в «Монако» был для него сложным. Но под конец он раскрылся, становясь с каждым матчем всe лучше и лучше. Думаю, ещe год-два ему стоит провести в «Монако». А вот через пару сезонов – двигаться в клуб побольше», – сказал Натхо, выступающий за «Партизан».

  • Натхо играл в России с 2010 по 2018 год.
  • Головин – самый дорогой российский игрок.
  • Вместе со сборной России он не вышел из группы Евро-2020.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако Россия Натхо Бибрас Головин Александр
Комментарии (21)
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Spirit_78
1624961791
Если главная "звезда" Головин показал себя полным ничтожеством на Евро - то о каком выходе в плей-офф можно было вообще говорить? Куда уж нашим РПЛовцам)
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111ax
1624962917
Еще Фернандес есть, но он порождение бразильской школы, а так да, никого нет, необоснованных миллионеров, при этом, пруд пруди
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serppion
1624963011
"Вместе со сборной России он не вышел из группы". Проявил, так сказать, солидарность. А если бы захотел, мог бы и без сборной выйти. Аффтор, ты круглый дурак, если так убого выражаешься.
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Дедуктор
1624967325
Зря хвалите Головина. Обычный среднестатистический легкоатлет. Бегун, примерно, уровня второго юношеского разряда. Не более.
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Derzkiy1
1624968263
Только он и грант нормально в России и к сожалению все …
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zra78
1624969924
Платят им видать за такую ересь... Головин где то между дном и илом......
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Fusballer
1624970583
Какой, нахрен, Головин? Единственный топ-игрок в сборной - Дзюба. Остальные нули полные.
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MaxRnD
1624971493
Всё, что после запятой, можно вообще убрать
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neveldomha
1624973094
Во во как Аршавину, год два провести в Арсенале и затем уйти в Кайрат. Хотя Головину до Аршавина как из Монако в ПСЖ.
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