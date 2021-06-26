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    «Реал» может купить Левандовски, если Холанд перейдет в «Баварию»

    В «Реале» раздумывают над вариантами усиления атаки этим и следующим летом, пишет AS.

    По информации источника, идеальным сценарием в мадридском клубе видят подписание в ближайшее время форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, а через год – нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

    Однако на норвежца также претендует «Бавария», и если он выберет мюнхенскую команду, то «Реал» может купить Роберта Левандовски.

    Ранее сообщалось, что летом 2022 года «Боруссия» будет готова продать Холанда за 75 миллионов евро.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 16:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6297

      Cleaner 26 минут назад

      А хватит ли у Реала денег на такую покупку???

      0
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      Рейтинг: +451

      Лфшт 35 минут назад

      Конченный Перес.Убил молодежку Реала, только покупать способен

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