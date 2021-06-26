«Реал» может купить Левандовски, если Холанд перейдет в «Баварию»

А хватит ли у Реала денег на такую покупку???
В «Реале» раздумывают над вариантами усиления атаки этим и следующим летом, пишет AS.
По информации источника, идеальным сценарием в мадридском клубе видят подписание в ближайшее время форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, а через год – нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Однако на норвежца также претендует «Бавария», и если он выберет мюнхенскую команду, то «Реал» может купить Роберта Левандовски.
Ранее сообщалось, что летом 2022 года «Боруссия» будет готова продать Холанда за 75 миллионов евро.