«Реал» может купить Левандовски, если Холанд перейдет в «Баварию»

В «Реале» раздумывают над вариантами усиления атаки этим и следующим летом, пишет AS.

По информации источника, идеальным сценарием в мадридском клубе видят подписание в ближайшее время форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, а через год – нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Однако на норвежца также претендует «Бавария», и если он выберет мюнхенскую команду, то «Реал» может купить Роберта Левандовски.

Ранее сообщалось, что летом 2022 года «Боруссия» будет готова продать Холанда за 75 миллионов евро.