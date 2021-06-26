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  • «Реал» может купить Левандовски, если Холанд перейдет в «Баварию»

«Реал» может купить Левандовски, если Холанд перейдет в «Баварию»

26 июня 2021, 16:17
8

В «Реале» раздумывают над вариантами усиления атаки этим и следующим летом, пишет AS.

По информации источника, идеальным сценарием в мадридском клубе видят подписание в ближайшее время форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, а через год – нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Однако на норвежца также претендует «Бавария», и если он выберет мюнхенскую команду, то «Реал» может купить Роберта Левандовски.

Ранее сообщалось, что летом 2022 года «Боруссия» будет готова продать Холанда за 75 миллионов евро.

Источник: AS
Испания. Примера Германия. Бундеслига Реал Бавария Боруссия Д Левандовски Роберт Холанд Эрлинг
Комментарии (8)
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Лфшт
1624715475
Конченный Перес.Убил молодежку Реала, только покупать способен
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vek410
1624719650
Я понимаю, что Лева супер нападающий, но ему уже 33 года будет, это уже многовато. Покупать игрока на 1-2 сезона, а по современным ценам запросят за него миллионов 70-80. Лучше выложить 150, но за игрока, который будет прогрессировать и играть на топ уровне, как минимум лет 10 еще.
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wago42
1624720878
vp-tennis.com - вот на этом ресурсе я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Инсайдерская информация!!!
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DeStar
1624722487
еще бы бавария не претендовала на кого-то из чемпионата) там наверное кто очень не хочет уезжать из родного города в баварию, специально после того как забил в одном матче дубль, в следующем будет бить мимо ворот, чтобы его не забрали)))))
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Томик
1624726459
Конечно же. Продать Роналду в 33, чтобы купить 32-летнего Левандовски.
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кто там
1624805472
Гори в аду баварка)
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сутулая собака и лисы
1625175655
но Бензема не хуже Левандовски. и если покупка Мбаппе и Хааланд выглядит как смена поколений, то поляк им зачем?
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