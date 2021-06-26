ЦСКА интересуется защитником «Монтеррея» Монтесом

Центральный защитник «Монтеррея» Сесар Монтес стал трансферной целью ЦСКА.

По информации El Futbolero, московский клуб может купить 24-летнего футболиста за 10 миллионов долларов.

Ранее на мексиканца претендовали команды из Англии и Испании.