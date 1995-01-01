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    ЦСКА интересуется защитником «Монтеррея» Монтесом

    Центральный защитник «Монтеррея» Сесар Монтес стал трансферной целью ЦСКА.

    По информации El Futbolero, московский клуб может купить 24-летнего футболиста за 10 миллионов долларов.

    Ранее на мексиканца претендовали команды из Англии и Испании.

    • Монтес – воспитанник «Монтеррея».
    • За основную команду провел 217 матчей, забил 11 голов и сделал 9 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

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    Источник: El Futbolero

    Интернет-ресурс, цель которого - освещение мексиканского футбола во всем мире. Аудитория в фейсбуке - 1,27 миллиона подписчиков.

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