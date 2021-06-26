ЦСКА интересуется защитником «Монтеррея» Монтесом

Центральный защитник «Монтеррея» Сесар Монтес стал трансферной целью ЦСКА.
По информации El Futbolero, московский клуб может купить 24-летнего футболиста за 10 миллионов долларов.
Ранее на мексиканца претендовали команды из Англии и Испании.
- Монтес – воспитанник «Монтеррея».
- За основную команду провел 217 матчей, забил 11 голов и сделал 9 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.
Источник: El Futbolero
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