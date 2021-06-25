Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Президент УАФ: «Матч Россия – Украина может состояться только после полного восстановления территориальной целостности нашей страны»

    Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, при каких условиях может состояться матч между сборными России и Украины.

    «Организация поединка может рассматриваться только при следующих обязательных условиях. Матч может состояться после полного восстановления территориальной целостности нашего государства в пределах международно признанных границ.

    А еще после того, как наши ведущие команды, ФК «Шахтер» и ФК «Заря», а также первый чемпион и представитель Украины в еврокубках, ФК «Таврия», сыграют матчи чемпионата Украины на своих домашних стадионах — на «Донбасс Арене» в Донецке, на «Авангарде» в Луганске, на «Локомотиве» в Симферополе соответственно.

    А еще после того, как там зазвучит гимн Украины, а также гимн Лиги чемпионов, в которой выступает «Шахтер», а первым представителем Украины была «Таврия», а также гимн Лиги Европы, где нашу страну представляет «Заря», и по которым так соскучились болельщики Донецка, Луганска и Крыма.

    К слову, поединок между сборными Украины и России в таком случае можно будет организовать на одном из этих стадионов. Или по очереди на каждом из них», – сказал Павелко.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Газета.ru»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:59
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86756
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66512
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru