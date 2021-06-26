Президент УАФ: «Матч Россия – Украина может состояться только после полного восстановления территориальной целостности нашей страны»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, при каких условиях может состояться матч между сборными России и Украины.

«Организация поединка может рассматриваться только при следующих обязательных условиях. Матч может состояться после полного восстановления территориальной целостности нашего государства в пределах международно признанных границ.

А еще после того, как наши ведущие команды, ФК «Шахтер» и ФК «Заря», а также первый чемпион и представитель Украины в еврокубках, ФК «Таврия», сыграют матчи чемпионата Украины на своих домашних стадионах — на «Донбасс Арене» в Донецке, на «Авангарде» в Луганске, на «Локомотиве» в Симферополе соответственно.

А еще после того, как там зазвучит гимн Украины, а также гимн Лиги чемпионов, в которой выступает «Шахтер», а первым представителем Украины была «Таврия», а также гимн Лиги Европы, где нашу страну представляет «Заря», и по которым так соскучились болельщики Донецка, Луганска и Крыма.

К слову, поединок между сборными Украины и России в таком случае можно будет организовать на одном из этих стадионов. Или по очереди на каждом из них», – сказал Павелко.