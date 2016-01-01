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    Василий Березуцкий: «На Евро-2016 мы были говном. Иногда ты должен говорить себе правду»

    Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий высказался о неудачном выступлении национальной команды на Евро-2016.

    — Твои эмоции, когда появилось интервью Слуцкого, где прозвучала фраза «мы говно»?

    — Ничего страшного.

    — Было обидно?

    — Почему? Когда ты проигрываешь, ты должен иногда говорить себе правду. Должен понимать, что ты делаешь и где ты находишься. Если мы выступили плохо, значит, на тот момент мы...

    — Но ты же не можешь про себя сказать, что ты говно?

    — Я могу. Для меня это нормально. Мы выступили на турнире плохо, значит, в тот момент мы были говном. Мы – говно. Мы некачественно сыграли, плохо прошли тот путь, мы играли говняно. Все просто и лаконично.

    • Сборная России заняла последнее место в группе на Евро-2016.

    Слуцкий: «Мы с игроками сборной все в один голос произнесли фразу: «Мы говно»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»

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    Сегодня, 09:42
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4077

      Из Твери Леха 8 минут назад

      Все-таки правильно Слуцкий поступил: провалился-ушел. По совести.

      0
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      Рейтинг: +3747

      mutabor0992 14 минут назад

      А что с таким опозданием?Тормоз!Или думал пока срок давности истечет???

      0
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      ...
      Рейтинг: +687

      Untitled-1 > mutabor0992 12 минут назад

      ему сейчас вопрос задали. вот он и ответил.

      1
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      Рейтинг: +2542

      Бухбух 18 минут назад

      Говно 2016 было сильнее говна 2021.

      0
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      Рейтинг: +2090

      FRZZ 41 минуту назад

      Ну что за лексикон что у журналиста, что у футболиста???

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      Рейтинг: +687

      Untitled-1 41 минуту назад

      Традиции сборной бережно сохраняются и свято блюдутся.

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