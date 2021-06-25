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  • Василий Березуцкий: «На Евро-2016 мы были говном. Иногда ты должен говорить себе правду»

Василий Березуцкий: «На Евро-2016 мы были говном. Иногда ты должен говорить себе правду»

25 июня 2021, 09:42
12

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий высказался о неудачном выступлении национальной команды на Евро-2016.

— Твои эмоции, когда появилось интервью Слуцкого, где прозвучала фраза «мы говно»?

— Ничего страшного.

— Было обидно?

— Почему? Когда ты проигрываешь, ты должен иногда говорить себе правду. Должен понимать, что ты делаешь и где ты находишься. Если мы выступили плохо, значит, на тот момент мы...

— Но ты же не можешь про себя сказать, что ты говно?

— Я могу. Для меня это нормально. Мы выступили на турнире плохо, значит, в тот момент мы были говном. Мы – говно. Мы некачественно сыграли, плохо прошли тот путь, мы играли говняно. Все просто и лаконично.

  • Сборная России заняла последнее место в группе на Евро-2016.

Слуцкий: «Мы с игроками сборной все в один голос произнесли фразу: «Мы говно»

Источник: ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»
Европа Россия Березуцкий Василий Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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Untitled-1
1624606134
Традиции сборной бережно сохраняются и свято блюдутся.
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Бухбух
1624607504
Говно 2016 было сильнее говна 2021.
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mutabor0992
1624607710
А что с таким опозданием?Тормоз!Или думал пока срок давности истечет???
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Из Твери Леха
1624608070
Все-таки правильно Слуцкий поступил: провалился-ушел. По совести.
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general.lizyukov
1624611158
Странно. Мне помнится, вы наперегонки открещивались и всё на Лёню валили, мол, это его мнение, мы так не думаем, себя гамном не считаем. Некоторые даже оскорблённость изображали. Не сцыте, нынешние даже не парятся, им и Бельгия ничего сложного не устроила, и Лукаку никак не проявился. Эти даже стыда не чувствуют, просто не смогли, бывает. Их философия, на всех уровнях и во всех турнирах. Им результат важен только один - сумма поступлений на счёт.
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Spirit_78
1624611472
Там хоть ничья с Англией была.
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Боцман59rus
1624612685
- а когда вы говном не были?
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Дедуктор
1624612813
Г... оказался Леня Слуцкер. Потому нигде не смог в Европе зацепиться даже за самые никчемные клубы. Что касается Березуцкого, тот тут есть мнение. Что субъекты с таким образом мыслей принципиально не должны подвизаться на тренерском поприще. Вредны такие субъекты для любого спорта, а для рос. футбола - в особенности.
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Garrincha58
1624613843
говно с тех пор превратилось в вонючий навоз и воняет теперь на всю Европу! Слуцкий всегда прав он самокритичен уважаю таких, а таких как Че просто ненавижу.
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Cules2013
1624629838
признать проблему - 1/3 дела, остальные 2/3 - найти решение и успешно его реализовать. А то получается просто самодовольство и самооправдания. Типа: ну да, мы говно, ну и что? будем вонять дальше, а вы нюхайте. вот только нам столько не платят за это, как вам.
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