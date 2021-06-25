Василий Березуцкий: «На Евро-2016 мы были говном. Иногда ты должен говорить себе правду»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий высказался о неудачном выступлении национальной команды на Евро-2016.

— Твои эмоции, когда появилось интервью Слуцкого, где прозвучала фраза «мы говно»?

— Ничего страшного.

— Было обидно?

— Почему? Когда ты проигрываешь, ты должен иногда говорить себе правду. Должен понимать, что ты делаешь и где ты находишься. Если мы выступили плохо, значит, на тот момент мы...

— Но ты же не можешь про себя сказать, что ты говно?

— Я могу. Для меня это нормально. Мы выступили на турнире плохо, значит, в тот момент мы были говном. Мы – говно. Мы некачественно сыграли, плохо прошли тот путь, мы играли говняно. Все просто и лаконично.

Сборная России заняла последнее место в группе на Евро-2016.

Слуцкий: «Мы с игроками сборной все в один голос произнесли фразу: «Мы говно»