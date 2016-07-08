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    Слуцкий: «Мы с игроками сборной все в один голос произнесли фразу: «Мы говно»

    Экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о ночи после матча с Уэльсом на Евро-2016.

    – Ко мне в номер постучала группа игроков. До девяти утра мы обсуждали то, что произошло.

    – Это были только игроки ЦСКА?

    – Нет, не только.

    Те, кто там был, то есть футболисты и я, четко осознавали свой уровень. Мы все в один голос произнесли фразу: «Мы говно». Эту данность надо принять, потому что это важная точка отсчета. Как у алкоголиков. Признать: да, я алкоголик – это самое основное, чтобы началось лечение. И когда во всех американских фильмах кто-то говорит: «Здравствуйте, я Марк Уэлблтон, я алкоголик», нам кажется, что это банальщина. А на самом деле это самое сложное.

    К сожалению, не у всех игроков сборной случилось такое признание. Хотя признание важное – мне кажется, оно может позволить двигаться, пусть не очень быстро, но вперед.

    Источник: Sports.ru

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    08.07.2016 13:13
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 9 июля 2016, 09:46

      А дальше все сели по самолетам и разлетелись..

      1
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      Рейтинг: +10

      flay 9 июля 2016, 06:15

      "Здраствуйте я Виталий Леонтьевич,я фанат сборной России"

      0
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      Рейтинг: +1440

      Sedoi_Goblin 8 июля 2016, 23:40

      Мы все в один голос произнесли фразу: «Мы говно». И,возможно,каждый из игроков добавил тихонько:"Я недавно,вы-давно..."...((((... команды,как не было,так и нет(((...

      0
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      Рейтинг: +93

      barbardir 8 июля 2016, 23:16

      Раньше вы были просто говном, а теперь еще и редкостные долбоебы

      1
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      Рейтинг: +3

      ERNI99 8 июля 2016, 22:34

      Слуцкий слабак, не смог поставитьв сборной, развалил дисциплину...не можешь- не лез тренировать сборнуюРосссии. опозорил Россиию и прикрылся дерьмом....Эх Сталина на них нет...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июля 2016, 21:23

      кстати повезло Дзагоеву и Денисову они не запачкались в этом дерьме и еще интересно как это кричал Гилерме он хоть может выговорить это слово

      -1
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      Рейтинг: +61

      Kaisla 8 июля 2016, 19:43

      не думаю что сборная ИСЛАНДИИ кричали на весь мир, мы гавно!!!!!!!!!!! сука ушлепки не позорьтесь, мне охота вас сжечь заживо!!!!!!!!!!!!!!!! горите в аду твари!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 июля 2016, 17:21

      Офигеть ! Это что за шобла-наши футболисты и тренеры? Ночью группа игроков идёт к Слуцкеру и они до утра,перед важнейшей игрой(!)обсуждали и тренировались,как себя обозвать (???).Да этому инвалиду надо рот заклеить,дабы ещё чего-нибудь не выболтал! Но и этого признания о ночной репетиции самобичевания,хватит теперь ,чтобы по всей Европе катались по полу от смеха. Позор-то какой !!

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      Рейтинг: +706

      111ax 8 июля 2016, 16:06

      Вот наберите в сборную только переспективную молодежь без всяких кокориных, а таких как Карилл Панченко, например. И тренируйте из них сборную. Гоните если там будут уже зажравшиеся и оборзевшие типа мамаева. Так к такой сборной и ожидания у страны будут другими, и надежды. И не будет таких обид за поражения, но появится хотя бы возможность на светлое будущее в российском футболе. Дорогой и очень низкого качества - сейчас он такой. Почему у нас низкая посещаемость на стадионах? Потому что неинтересно смотреть как люди пришли выполнять свою работу, а не играть в футбол с такой же отдачей и искрой как детишки во дворе.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > 111ax 8 июля 2016, 16:25

      В том то и дело, если она действительно перспективная, то она превращается в "Кокорина". Условия надо менять, чтобы эту молодежь не портить.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 июля 2016, 15:57

      Сказали и забыли...

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