Слуцкий: «Мы с игроками сборной все в один голос произнесли фразу: «Мы говно»

Экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о ночи после матча с Уэльсом на Евро-2016.

– Ко мне в номер постучала группа игроков. До девяти утра мы обсуждали то, что произошло.

– Это были только игроки ЦСКА?

– Нет, не только.

Те, кто там был, то есть футболисты и я, четко осознавали свой уровень. Мы все в один голос произнесли фразу: «Мы говно». Эту данность надо принять, потому что это важная точка отсчета. Как у алкоголиков. Признать: да, я алкоголик – это самое основное, чтобы началось лечение. И когда во всех американских фильмах кто-то говорит: «Здравствуйте, я Марк Уэлблтон, я алкоголик», нам кажется, что это банальщина. А на самом деле это самое сложное.

К сожалению, не у всех игроков сборной случилось такое признание. Хотя признание важное – мне кажется, оно может позволить двигаться, пусть не очень быстро, но вперед.