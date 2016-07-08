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  • Слуцкий: «Мы с игроками сборной все в один голос произнесли фразу: «Мы говно»

Слуцкий: «Мы с игроками сборной все в один голос произнесли фразу: «Мы говно»

8 июля 2016, 13:13
66

Экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о ночи после матча с Уэльсом на Евро-2016.

– Ко мне в номер постучала группа игроков. До девяти утра мы обсуждали то, что произошло.

– Это были только игроки ЦСКА?

– Нет, не только.

Те, кто там был, то есть футболисты и я, четко осознавали свой уровень. Мы все в один голос произнесли фразу: «Мы говно». Эту данность надо принять, потому что это важная точка отсчета. Как у алкоголиков. Признать: да, я алкоголик – это самое основное, чтобы началось лечение. И когда во всех американских фильмах кто-то говорит: «Здравствуйте, я Марк Уэлблтон, я алкоголик», нам кажется, что это банальщина. А на самом деле это самое сложное.

К сожалению, не у всех игроков сборной случилось такое признание. Хотя признание важное – мне кажется, оно может позволить двигаться, пусть не очень быстро, но вперед.

Источник: Sports.ru
Чемпионат Европы Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (66)
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чей котэ
1467973063
Говнотренер-балабол
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ArReal
1467973107
Значит это их ждал Мамаев в коментариях ?))
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KorolShut
1467973343
Что то на бомбардире стало много говна, и в прямом и в переносном смысле. С каких пор такие слова разрешено писать в прессе
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трениришко
1467974467
посмотрим, теперь на каждой пресс-конференции он должен говорить здравствуйте я Леонид Слуцкий, я говно
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Andrew01
1467974572
"Экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о ночи с 19-го на 20-е июня, перед матчем с Уэльсом на Евро-2016. – Ко мне в номер постучала группа игроков. До девяти утра мы обсуждали то, что произошло." Что-то тут не так, "ПЕРЕД МАТЧЕМ", "ДО 9 УТРА", "ТО, ЧТО ПРОИЗОШЛО" - кто-то врет..... что можно было до 9 утра обсуждать перед матчем если еще ни чего не произошло? может было так: "Перед матчем ко мне пришла в номер группа игроков и до 9 утра мы с ними отдыхали (бухали), и к утру мы все были в говно"
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андрей андреев
1467976415
Тема говна и анального секса очень популярна на Российских сайтах.Сразу ясно где мы находимся
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triton004
1467978603
Так они не спали значит какашки,а я то думал чё они какие-то вялые по полю ходят, зевают. Мамаев наверное не признался,что он гавно и получил издюлей.
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alp
1467981529
очень хотелось бы посмотреть на игру сборной с любителями. Думаю, игра собрала бы полный стадион и еще миллионов 100 у телеков... жаль только что такая игра не состоится, ибо они (футболеры и руководство) реально очкуют за результат
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Exotoxin
1467981650
Да мы, в общем-то заметили.
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yorgenbarenz
1467987686
Офигеть ! Это что за шобла-наши футболисты и тренеры? Ночью группа игроков идёт к Слуцкеру и они до утра,перед важнейшей игрой(!)обсуждали и тренировались,как себя обозвать (???).Да этому инвалиду надо рот заклеить,дабы ещё чего-нибудь не выболтал! Но и этого признания о ночной репетиции самобичевания,хватит теперь ,чтобы по всей Европе катались по полу от смеха. Позор-то какой !!
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