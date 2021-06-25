Перес: «Зидан мечтает возглавить сборную Франции. Он обязательно этого добьется»

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о бывшем тренере мадридского клуба Зинедине Зидане.

«Зидан мечтает возглавить сборную Франции. Я уверен, что он обязательно этого добьется.

Я по-прежнему люблю Зидана. Если однажды он захочет вернуться в «Реал», это его дом», – сказал Перес.