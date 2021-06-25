Перес: «Зидан мечтает возглавить сборную Франции. Он обязательно этого добьется»

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о бывшем тренере мадридского клуба Зинедине Зидане.
«Зидан мечтает возглавить сборную Франции. Я уверен, что он обязательно этого добьется.
Я по-прежнему люблю Зидана. Если однажды он захочет вернуться в «Реал», это его дом», – сказал Перес.
- «Реал» под руководством Зидана три раза подряд выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Испании.
- Мадридцы финишировали на 2-м месте в Примере.
- Из Лиги чемпионов команда вылетела на стадии 1/2 финала.
Источник: твиттер Фабрицио Романо