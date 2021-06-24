Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    Сантос: «Цель «Зенита» на сезон – завоевать больше трофеев, чем в прошлом году»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о задачах клуба из Санкт-Петербурга на сезон-2021/22.

    – Какие задачи ставите перед собой в грядущем сезоне?

    – Впереди у нас вновь три турнира – чемпионат России, Кубок страны и Лига чемпионов. Еще матч за Суперкубок. Цель – завоевать больше трофеев, чем в прошлом году. Мы должны стать лучше во многих компонентах, повысить качество игры, быть перфекционистами.

    Сейчас все внимание сконцентрировано на сборах – работаем без устали день за днем, чтобы, когда начнутся официальные матчи, воплотить на поле все, что отрабатываем на занятиях. Это очень важно.

    • «Зенит» в минувшем сезоне стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.
    • Петербургский клуб начнет новый сезон матчем за Суперкубок России с «Локомотивом».
    • Матч пройдет 17 июля в Калининграде.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:36
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86756
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66512
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru