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  • Сантос: «Цель «Зенита» на сезон – завоевать больше трофеев, чем в прошлом году»

Сантос: «Цель «Зенита» на сезон – завоевать больше трофеев, чем в прошлом году»

25 июня 2021, 07:36
12

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о задачах клуба из Санкт-Петербурга на сезон-2021/22.

– Какие задачи ставите перед собой в грядущем сезоне?

– Впереди у нас вновь три турнира – чемпионат России, Кубок страны и Лига чемпионов. Еще матч за Суперкубок. Цель – завоевать больше трофеев, чем в прошлом году. Мы должны стать лучше во многих компонентах, повысить качество игры, быть перфекционистами.

Сейчас все внимание сконцентрировано на сборах – работаем без устали день за днем, чтобы, когда начнутся официальные матчи, воплотить на поле все, что отрабатываем на занятиях. Это очень важно.

  • «Зенит» в минувшем сезоне стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.
  • Петербургский клуб начнет новый сезон матчем за Суперкубок России с «Локомотивом».
  • Матч пройдет 17 июля в Калининграде.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуглас
Комментарии (12)
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Дядя Серёжа
1624597376
Кубок Гагарина в плане?
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paracetamol
1624602124
Самоглавное - всех животных, коней свиней, ментов и деповских, по два раза с разгромным счетом вынести!
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Fusballer
1624602578
Копа Дель Соль не отдадим!
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valiknavashinsky
1624603600
Сейчас РФС в срочном порядке придумает специально новый трофей для"Зенита",чтобы было больше,чем в прошлом сезоне.
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alp
1624614536
да блин.. очередное чемпионство да кубок..соперников то в рпл нет от слова совсем... скучно...
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Garrincha58
1624614721
балабол в этом году всё уже распределено Спартаку чемпионство Динамо кубок Локо суперкубок, а вам зенитчики придётся переждать до 2025 года там и у вас столетие может что и обломится
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VVM1964
1624618580
Предлагаю давать трофеи за выигранные единоборства , за время владения мячом , за количество передач )))
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aaaaahhhh
1624627091
вы там Зюбу пожалуйста берегите, а то у нас еще ЧМ впереди...
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нейтральныйкакникто
1624671623
Срочно на Кубок ФНЛ и Матч-Премьер
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