Сантос: «Цель «Зенита» на сезон – завоевать больше трофеев, чем в прошлом году»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о задачах клуба из Санкт-Петербурга на сезон-2021/22.

– Какие задачи ставите перед собой в грядущем сезоне?

– Впереди у нас вновь три турнира – чемпионат России, Кубок страны и Лига чемпионов. Еще матч за Суперкубок. Цель – завоевать больше трофеев, чем в прошлом году. Мы должны стать лучше во многих компонентах, повысить качество игры, быть перфекционистами.

Сейчас все внимание сконцентрировано на сборах – работаем без устали день за днем, чтобы, когда начнутся официальные матчи, воплотить на поле все, что отрабатываем на занятиях. Это очень важно.