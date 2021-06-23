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  • Евро-2020. Испания и Швеция вышли в плей-офф после побед над Словакией и Польшей

Евро-2020. Испания и Швеция вышли в плей-офф после побед над Словакией и Польшей

23 июня 2021, 20:55
21

Сборная Испании выходит в плей-офф Евро-2020. В решающем матче группы разгромлена Словакия. Словаки дважды забили в свои ворота.

Испания впервые забила на Евро пять голов (в 43-м матче).

Швеция тоже выходит в плей-офф после победы над Польшей в Санкт-Петербурге.

Эмиль Форсберг провел три матча за сборную в Санкт-Петербурге и забил три гола.

Роберт Левандовски вышел на первое место в истории сборной Польши по голам на Евро (пять).

Евро-2020. Группа Е. 3-й тур

Словакия – Испания – 0:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Дубравка, 30 (в свои ворота); 0:2 – Ляпорт, 45+3; 0:3 – Сарабия, 56; 0:4 – Ф. Торрес, 67; 0:5 – Куцка, 71 (в свои ворота).

Швеция – Польша – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Форсберг, 2; 2:0 – Форсберг, 59; 2:1 – Левандовски, 61; 2:2 – Левандовски, 84; 3:2 – Классон, 90+4.

Календарь Евро-2020

Турнирные таблицы Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Испания. Примера Испания Словакия Польша Швеция
Комментарии (21)
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SinyaaPyll
1624470993
Жёлто-синяя солидарность.
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panmon
1624471065
Украина вышла же?
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ЛВДУЗ
1624471086
Украина вышла на Швецию) Мои поздравления)
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Боцман59rus
1624471140
Шведы молодцы, Польша- достойно, на Испашек пох.. Витя Классен давай без травм, удачи в РПЛ - надеюсь стасики смотрели!!!!
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Marley Bob
1624471423
Испания разыгралась в последней игре группового этапа.но все равно выглядят они неубедительно.
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Cules2013
1624471736
подсобили украинцам, спс) Испанию с красивой победой, но ощущение того, что испанцы отскочат от первой же топовой команды в плей-офф, никуда не делись. Это просто словаки сегодня вышли не в футбол играть, а тренировку провести, причём восстановительную)
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JTherry
1624471813
классный матч провели поляки со шведами, "вернулись" в игру с 2:0... и все же не хватило гола Роберту Левандовскому до хет-трика... у шведов хорош был Кулусевки, как распасовщик, два отличных паса...)
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GoLenaStop
1624472053
Дубравка - лучший игрок матча! Держал свою крепость до упора. Уважуха, парень! А, хохлы и шведы близки к очередному историческому взимовыеьанию, в соответствии со своими радужными колорами. Ха!
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Из Твери Леха
1624474405
Вы видели чего вратарь Словакии исполнил при первом голе?) Это ж почти Филимонов! Лажанулся на этом евро похлеще Зобнина. Все-таки нужно к старому формату Евро возвращаться. Слишком много залетных и недостойных команд.
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житель СПб
1624478901
Польша проиграла и не вышла из группы - но насколько интереснее было смотреть ее игру чем игру сборной России! Матч со Швецией было очень приятно смотреть.
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