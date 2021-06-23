Евро-2020. Испания и Швеция вышли в плей-офф после побед над Словакией и Польшей

Сборная Испании выходит в плей-офф Евро-2020. В решающем матче группы разгромлена Словакия. Словаки дважды забили в свои ворота.

Испания впервые забила на Евро пять голов (в 43-м матче).

Швеция тоже выходит в плей-офф после победы над Польшей в Санкт-Петербурге.

Эмиль Форсберг провел три матча за сборную в Санкт-Петербурге и забил три гола.

Роберт Левандовски вышел на первое место в истории сборной Польши по голам на Евро (пять).

Евро-2020. Группа Е. 3-й тур

Словакия – Испания – 0:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Дубравка, 30 (в свои ворота); 0:2 – Ляпорт, 45+3; 0:3 – Сарабия, 56; 0:4 – Ф. Торрес, 67; 0:5 – Куцка, 71 (в свои ворота).

Швеция – Польша – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Форсберг, 2; 2:0 – Форсберг, 59; 2:1 – Левандовски, 61; 2:2 – Левандовски, 84; 3:2 – Классон, 90+4.

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