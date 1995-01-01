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    Евро-2020. Испания и Швеция вышли в плей-офф после побед над Словакией и Польшей

    Сборная Испании выходит в плей-офф Евро-2020. В решающем матче группы разгромлена Словакия. Словаки дважды забили в свои ворота.

    Испания впервые забила на Евро пять голов (в 43-м матче).

    Швеция тоже выходит в плей-офф после победы над Польшей в Санкт-Петербурге.

    Эмиль Форсберг провел три матча за сборную в Санкт-Петербурге и забил три гола.

    Роберт Левандовски вышел на первое место в истории сборной Польши по голам на Евро (пять).

    Евро-2020. Группа Е. 3-й тур

    Словакия – Испания – 0:5 (0:2)

    Голы: 0:1 – Дубравка, 30 (в свои ворота); 0:2 – Ляпорт, 45+3; 0:3 – Сарабия, 56; 0:4 – Ф. Торрес, 67; 0:5 – Куцка, 71 (в свои ворота).

    Швеция – Польша – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Форсберг, 2; 2:0 – Форсберг, 59; 2:1 – Левандовски, 61; 2:2 – Левандовски, 84; 3:2 – Классон, 90+4.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии21
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      Рейтинг: -845

      СуперПАВ9 9 минут назад

      Испания не заслудинно вышла

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      Рейтинг: +4069

      Из Твери Леха 1 час назад

      Вы видели чего вратарь Словакии исполнил при первом голе?) Это ж почти Филимонов! Лажанулся на этом евро похлеще Зобнина. Все-таки нужно к старому формату Евро возвращаться. Слишком много залетных и недостойных команд.

      1
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      Рейтинг: +7271

      GoLenaStop 1 час назад

      Дубравка - лучший игрок матча! Держал свою крепость до упора.
      Уважуха, парень!
      А, хохлы и шведы близки к очередному историческому взаимо-выеьанию, в соответствии со своими радужными колорами.
      Ха!

      1
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      Рейтинг: +1748

      Vladarg 1 час назад

      Не ожидал такой результативной игры от шведов с поляками.Шведы понравились,а вот Польша-это Роберт.и никого более.

      0
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      Рейтинг: +14823

      JTherry 1 час назад

      классный матч провели поляки со шведами, "вернулись" в игру с 2:0... и все же не хватило гола Роберту Левандовскому до хет-трика... у шведов хорош был Кулусевки, как распасовщик, два отличных паса...)

      1
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      Рейтинг: +7271

      GoLenaStop > JTherry 1 час назад

      Может, самый лучший матч!

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      Рейтинг: +14823

      JTherry > GoLenaStop 1 час назад

      для обеих команд, безусловно... не пожалел, что именно его смотрел...

      1
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      Рейтинг: +7271

      GoLenaStop > JTherry 1 час назад

      Повезло смотреть одновременно оба. Жаль Словению, но это -жестокий ногомяч... Хи

      0
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      Рейтинг: +14823

      JTherry > GoLenaStop 1 час назад

      Словакию...) не интересно смотреть два вместе... мог бы, но не стал...

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      Рейтинг: +12364

      Cules2013 1 час назад

      подсобили украинцам, спс)
      Испанию с красивой победой, но ощущение того, что испанцы отскочат от первой же топовой команды в плей-офф, никуда не делись. Это просто словаки сегодня вышли не в футбол играть, а тренировку провести, причём восстановительную)

      1
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      Рейтинг: +1365

      Marley Bob 2 часа назад

      Испания разыгралась в последней игре группового этапа.но все равно выглядят они неубедительно.

      1
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      Рейтинг: +23364

      Боцман59rus 2 часа назад

      Шведы молодцы, Польша- достойно, на Испашек пох..
      Витя Классен давай без травм, удачи в РПЛ
      - надеюсь стасики смотрели!!!!

      1
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      Рейтинг: +50

      ЛВДУЗ 2 часа назад

      Украина вышла на Швецию) Мои поздравления)

      3
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      Рейтинг: +2507

      panmon > ЛВДУЗ 2 часа назад

      Я не понял как там выбирают какая из команд 3-го места против кого играет

      0
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      Рейтинг: +50

      ЛВДУЗ > panmon 1 час назад

      там все известно. 29, Глазго Украина-Швеция

      0
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      Рейтинг: +2507

      panmon 2 часа назад

      Украина вышла же?

      2
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      Рейтинг: +23364

      Боцман59rus > panmon 2 часа назад

      - да, Словаки и Финны пролетели))))

      2
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      Рейтинг: +2507

      panmon > Боцман59rus 2 часа назад

      Может сейчас Португалия 0-4 влетит... :)
      Так что мимо пока только Словаки, но Фины тоже готовятся

      2
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      Рейтинг: +2607

      Masteralex > panmon 2 часа назад

      0-4 это из ряда фантастики, финнам надеяться не на что

      2
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      Рейтинг: +2507

      panmon > Masteralex 1 час назад

      Это верно.
      Хотя в предыдущем матче Португальцы пропустили 3 одинаковых мяча... может опять решат также играть?

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