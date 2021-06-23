Агент Жиго – о российском паспорте: «Неправда. «Спартак» не обсуждал с нами этот вопрос»

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, опроверг информацию о том, что его клиент может получить российский паспорт.

«Все разговоры о том, что Самюэль может получить российское гражданство, – неправда. Клуб с нами не обсуждал этот вопрос. Пока никто не обращался по этому поводу ко мне и игроку», – сказал Беншенафи.

Жиго играет в России с 2018 года.

В минувшем сезоне РПЛ он провел 26 матчей, забил 3 гола.

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