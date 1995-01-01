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    Мележиков – о паспорте РФ для Жиго: «Обсудим вопрос, если он продлит контракт со «Спартаком»

    Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что французский защитник столичного клуба Самуэль Жиго может получить российский паспорт.

    «Вопрос паспорта для Жиго обсуждался уже у нас, три-четыре месяца назад. Тут нужно мнение игрока – если он продляется, будем работать над вопросом. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

    Жиго и его сторона дали свое предложение, мы – свое. Нужно говорить с самим Жиго», – сказал Мележиков.

    • Жиго играет в России с 2018 года.
    • В минувшем сезоне РПЛ он провел 26 матчей, забил 3 гола.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13146

      Garrincha58 23 минуты назад

      паазоорище такой стране из 144 млн.не можем найти 11 футболистов

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      Рейтинг: +808

      matvei_72 26 минут назад

      Ещё дайте российский паспорт Месси и Роналдо и мы чемпионы...

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      Рейтинг: +568

      КрымForever 29 минут назад

      Хороший игрок, сборной пригодился бы.

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      Рейтинг: +6908

      "supermax" > КрымForever 24 минуты назад

      игрок неплохой...но надо растить своих

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      Рейтинг: +889

      Semargl18 38 минут назад

      Ну да, нахера своих искать растить футболистов... можно натурализовать разных легионеров лишь бы на школы футбольные деньги для попила не тратить.. а потом пусть эти натурализованные тоже не играют потому что тренер на них надулся.. да это вариант..

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