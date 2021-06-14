Мележиков – о паспорте РФ для Жиго: «Обсудим вопрос, если он продлит контракт со «Спартаком»

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что французский защитник столичного клуба Самуэль Жиго может получить российский паспорт.

«Вопрос паспорта для Жиго обсуждался уже у нас, три-четыре месяца назад. Тут нужно мнение игрока – если он продляется, будем работать над вопросом. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

Жиго и его сторона дали свое предложение, мы – свое. Нужно говорить с самим Жиго», – сказал Мележиков.