Мележиков – о паспорте РФ для Жиго: «Обсудим вопрос, если он продлит контракт со «Спартаком»

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что французский защитник столичного клуба Самуэль Жиго может получить российский паспорт.
«Вопрос паспорта для Жиго обсуждался уже у нас, три-четыре месяца назад. Тут нужно мнение игрока – если он продляется, будем работать над вопросом. Сейчас этот вопрос прорабатывается.
Жиго и его сторона дали свое предложение, мы – свое. Нужно говорить с самим Жиго», – сказал Мележиков.
- Жиго играет в России с 2018 года.
- В минувшем сезоне РПЛ он провел 26 матчей, забил 3 гола.
Источник: «Р-Спорт»