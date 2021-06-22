Тренер Финляндии Канерва: «Горжусь, что опередили Россию. Показали, что мы не лишние на Евро»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией (0:2).

«Нам немного не повезло, когда мы пропустили первый гол. Я расстроен, что мы не сумели взять одно очко. Теперь у нас совсем маленький шанс попасть в плей-офф, но я горд тем, как мы сыграли на этом турнире. Мы показали, что мы здесь не лишние.

Дания продемонстрировала огромную психологическую устойчивость. Я горжусь тем, что мы опередили Россию на этом турнире, и я не знаю, многие ли думали, что перед последним матчем у нас будут шансы на плей-офф. Но Дания заслужила второе место», – сказал Канерва.

Финляндия заняла третье место в группе B, Россия – третье.

Сборная России идет на 38 месте в рейтинге ФИФА, финны – 54-е.

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