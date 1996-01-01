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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Тренер Финляндии Канерва: «Горжусь, что опередили Россию. Показали, что мы не лишние на Евро»

    Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией (0:2).

    «Нам немного не повезло, когда мы пропустили первый гол. Я расстроен, что мы не сумели взять одно очко. Теперь у нас совсем маленький шанс попасть в плей-офф, но я горд тем, как мы сыграли на этом турнире. Мы показали, что мы здесь не лишние.

    Дания продемонстрировала огромную психологическую устойчивость. Я горжусь тем, что мы опередили Россию на этом турнире, и я не знаю, многие ли думали, что перед последним матчем у нас будут шансы на плей-офф. Но Дания заслужила второе место», – сказал Канерва.

    • Финляндия заняла третье место в группе B, Россия – третье.
    • Сборная России идет на 38 месте в рейтинге ФИФА, финны – 54-е.
    • Команда Станислава Черчесова допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: -407

      Аден 21 минуту назад

      Маркку, не надо лишних слов, это было не сложно.

      0
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      Рейтинг: +181

      Forvard47 1 час назад

      Мы вами тоже гордимся вы молодцы соседи

      2
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