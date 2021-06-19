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    «Реал» хочет заменить Рамоса защитником «Севильи» Кунде

    «Реал» проявляет интерес к центральному защитнику «Севильи» Жюлю Кунде.

    По информации Marca, в мадридском клубе считают, что 22-летний футболист сможет полноценно заменить Серхио Рамоса, который покинул команду в связи с истечением контракта.

    Сумма отступных в контракте француза составляет 80 миллионов евро, однако «Реал» не намерен столько платить за него.

    • В прошлом сезоне Кунде забил 4 гола и сделал 1 ассист в 49 матчах.
    • Его контракт с «Севильей» рассчитан до июня 2024 года.
    • В конце мая сообщалось, что на центрбека также претендует «Барселона».

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2900

      FENIX-SL 5 минут назад

      не ну 80 это перебор

      а вообще говоря о замене рамосу..надо брать человека который тоже умеет забивать

      0
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      Рейтинг: +6055

      Cleaner 24 минуты назад

      Реал и Роналду хотел кем то заменить. Не получилось...

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