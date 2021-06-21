«Реал» хочет заменить Рамоса защитником «Севильи» Кунде

«Реал» проявляет интерес к центральному защитнику «Севильи» Жюлю Кунде.

По информации Marca, в мадридском клубе считают, что 22-летний футболист сможет полноценно заменить Серхио Рамоса, который покинул команду в связи с истечением контракта.

Сумма отступных в контракте француза составляет 80 миллионов евро, однако «Реал» не намерен столько платить за него.