«Реал» хочет заменить Рамоса защитником «Севильи» Кунде

«Реал» проявляет интерес к центральному защитнику «Севильи» Жюлю Кунде.
По информации Marca, в мадридском клубе считают, что 22-летний футболист сможет полноценно заменить Серхио Рамоса, который покинул команду в связи с истечением контракта.
Сумма отступных в контракте француза составляет 80 миллионов евро, однако «Реал» не намерен столько платить за него.
- В прошлом сезоне Кунде забил 4 гола и сделал 1 ассист в 49 матчах.
- Его контракт с «Севильей» рассчитан до июня 2024 года.
- В конце мая сообщалось, что на центрбека также претендует «Барселона».
Источник: Marca