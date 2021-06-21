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  • ЦСКА – об ассистентском хет-трике Цубера в матче Швейцария – Турция: «Армейская подготовка»

ЦСКА – об ассистентском хет-трике Цубера в матче Швейцария – Турция: «Армейская подготовка»

21 июня 2021, 07:00
3

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на то, что полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер отдал три голевые передачи в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против Турции (3:1).

«Армейская подготовка», – говорится в публикации московского клуба в твиттере.

  • Цубер выступал за ЦСКА с 2013 по 2014 год.
  • Это второй случай в истории Евро, когда один игрок оформил ассистентский хет-трик в матче турнира.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Швейцария Турция ЦСКА Цубер Стивен
Комментарии (3)
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Чермындыр
1624256694
Ну хоть бы за свиньями не повторяли. Там то понятно, что смм-щики дегенераты, но вы то куда
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Томик
1624279900
Лёня раскрыл - его багаж.
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general.lizyukov
1624288302
Там от армейского только строчка в резюме. Он приходил уже готовый, его встроить не смогли, попал под каток тогдашних армейских звёзд.
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