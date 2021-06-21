ЦСКА – об ассистентском хет-трике Цубера в матче Швейцария – Турция: «Армейская подготовка»

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на то, что полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер отдал три голевые передачи в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против Турции (3:1).
«Армейская подготовка», – говорится в публикации московского клуба в твиттере.
- Цубер выступал за ЦСКА с 2013 по 2014 год.
- Это второй случай в истории Евро, когда один игрок оформил ассистентский хет-трик в матче турнира.
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Источник: Официальный твиттер ЦСКА