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  • Главные новости дня. Зарема пригрозила руководителям «Спартака» увольнением, «Барселона» подписала Депая

Главные новости дня. Зарема пригрозила руководителям «Спартака» увольнением, «Барселона» подписала Депая

19 июня 2021, 23:19
7

Евро-2020. Германия добилась волевой победы над Португалией, в матче шесть голов.

16-летний Пиняев отправился в расположение «Крыльев Советов».

Eurostavka: Мусаев летал на переговоры с «Ференцварошем».

Зарема – о Влашиче: «Надо было валить из конюшни еще год назад. Он выглядит как наноконь».

Ловрен назвал «смешным» пенальти за его удар локтем в лицо Шику в матче Хорватия – Чехия.

Журналист Скира: ЦСКА проведет встречу с экс-тренером «Эвертона» Силвой.

Капитану сборной Венгрии Салаи стало плохо во время матча с Францией.

Зарема – Попову и Фетисову: «Еще одна попытка накидать говна на Тедеско – вылетите оба! Я и Тедеско – лучшее, что было в «Спартаке».

«Барселона» подписала Депая.

Кудряшов: «Дзюба, Соболев – самые неповоротливые в сборной России».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (7)
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житель СПб
1624134808
С одной стороны - все эти разборки очень не нужны Спартаку перед юбилейным годом. Но, с другой стороны - "расчистить поле", освободиться от тлеющих конфликтов - тоже полезно. Во всяком случае, она выглядит искренней и не заинтересована в распилке бабла. Это - важно!
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Plyash
1624135790
Зарема,ну открой своё личико...Кто строчит от твоего доброго имени? Уж не бывший ли "эксперт" Широков? Хотя не похоже,тупой он для этого.А вдруг пропащий Бубнов,у этого с юмором всё в порядке.
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Куарежма 31ру
1624138467
че за эту шкуру столько базаров?
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Ловкий Бубен
1624142323
А Уткин молчит
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Стэнли
1624166139
Какая команда такая и Зарема. Говно одно.
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Enter2006
1624167866
Еще одну главную новость не опубликовали. Сделал ставки вчера на победу Франции и Испании, а они в ничью скатали, вот *ля я "везучий" ))
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