Главные новости дня. Зарема пригрозила руководителям «Спартака» увольнением, «Барселона» подписала Депая

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2021 23:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1175

      Ловкий Бубен 47 минут назад

      А Уткин молчит

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      Рейтинг: +21

      ванжо55 1 час назад

      че за эту шкуру столько базаров?

      0
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      Рейтинг: +6065

      playsh 2 часа назад

      Зарема,ну открой своё личико...Кто строчит от твоего доброго имени? Уж не бывший ли "эксперт" Широков? Хотя не похоже,тупой он для этого.А вдруг пропащий Бубнов,у этого с юмором всё в порядке.

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      Рейтинг: +7654

      житель СПб 2 часа назад

      С одной стороны - все эти разборки очень не нужны Спартаку перед юбилейным годом. Но, с другой стороны - "расчистить поле", освободиться от тлеющих конфликтов - тоже полезно. Во всяком случае, она выглядит искренней и не заинтересована в распилке бабла. Это - важно!

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