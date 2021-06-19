Главные новости дня. Зарема пригрозила руководителям «Спартака» увольнением, «Барселона» подписала Депая

Евро-2020. Германия добилась волевой победы над Португалией, в матче шесть голов.

16-летний Пиняев отправился в расположение «Крыльев Советов».

Eurostavka: Мусаев летал на переговоры с «Ференцварошем».

Зарема – о Влашиче: «Надо было валить из конюшни еще год назад. Он выглядит как наноконь».

Ловрен назвал «смешным» пенальти за его удар локтем в лицо Шику в матче Хорватия – Чехия.

Журналист Скира: ЦСКА проведет встречу с экс-тренером «Эвертона» Силвой.

Капитану сборной Венгрии Салаи стало плохо во время матча с Францией.

Зарема – Попову и Фетисову: «Еще одна попытка накидать говна на Тедеско – вылетите оба! Я и Тедеско – лучшее, что было в «Спартаке».

«Барселона» подписала Депая.

Кудряшов: «Дзюба, Соболев – самые неповоротливые в сборной России».