Ловрен назвал «смешным» пенальти за его удар локтем в лицо Шику в матче Хорватия – Чехия

Центральный защитник сборной Хорватии Деян Ловрен не согласен с решением арбитра назначить пенальти в ворота его команды в матче второго тура группового этапа Евро-2020 против Чехии (1:1).
Игрок «Зенита» в верховой борьбе с нападающим Патриком Шиком ударил его локтем в лицо.
«Смешной пенальти», – написал Ловрен в твиттере.
- Лицо Шика было разбито до крови.
- Судья назначил пенальти после просмотра видеоповтора.
- Ловрен – лидер сборной Хорватии по заработанным в свои ворота пенальти на Евро/ЧМ.
Источник: Твиттер Деяна Ловрена