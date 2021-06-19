Ловрен назвал «смешным» пенальти за его удар локтем в лицо Шику в матче Хорватия – Чехия

Центральный защитник сборной Хорватии Деян Ловрен не согласен с решением арбитра назначить пенальти в ворота его команды в матче второго тура группового этапа Евро-2020 против Чехии (1:1).

Игрок «Зенита» в верховой борьбе с нападающим Патриком Шиком ударил его локтем в лицо.

«Смешной пенальти», – написал Ловрен в твиттере.