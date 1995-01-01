Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Ловрен назвал «смешным» пенальти за его удар локтем в лицо Шику в матче Хорватия – Чехия

    Центральный защитник сборной Хорватии Деян Ловрен не согласен с решением арбитра назначить пенальти в ворота его команды в матче второго тура группового этапа Евро-2020 против Чехии (1:1).

    Игрок «Зенита» в верховой борьбе с нападающим Патриком Шиком ударил его локтем в лицо.

    «Смешной пенальти», – написал Ловрен в твиттере.

    • Лицо Шика было разбито до крови.
    • Судья назначил пенальти после просмотра видеоповтора.
    • Ловрен – лидер сборной Хорватии по заработанным в свои ворота пенальти на Евро/ЧМ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Деяна Ловрена

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:48
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3059

      general.lizyukov 11 минут назад

      Нормальный заход. Ты регби с футболом не перепутал?
      Помнится, раньше руки рекомендовалось держать прижатыми к бокам. А сейчас они ими так размахивают, будто мельницы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3732

      mutabor0992 43 минуты назад

      Ловрен хамло и быдло еще то!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +812

      matvei_72 1 час назад

      Наверное чтобы Ловрен понял что он сделал нужно также смешно разбить локтем ему лицо...это футбол, а не бои без правил...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24327

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Нормально так это сообщение вызвало очередную "канонаду" мясокомбинатовских пуканов .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      R_a_i_n > пьяныйхоровод 1 час назад

      Так ваши мясо и засуживают пару лет уже. То чистый гол отменят, то пенальти за игру рукой у Ракицкого не видят. То Кришито руками откровенно Промеса держит и НИЧЕГО. То в обход регламента кубковый на бомж арене играют. То два бомбардира в обход регламента назначают. Можно долго продолжать, кабинетные чемпионы блеееаатттьь.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3791

      ziborock > пьяныйхоровод 1 час назад

      Тебе все также продолжает мерещится?!)
      Сранцевый газ покоя не дает?!)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24327

      пьяныйхоровод > R_a_i_n 1 час назад

      О , очередная "гаубица" подоспела .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24327

      пьяныйхоровод > ziborock 1 час назад

      И ещё одна "мортира" .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      R_a_i_n > пьяныйхоровод 1 час назад

      Иди мастурбируй на Шлюбу, гаубица))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24327

      пьяныйхоровод > R_a_i_n 1 час назад

      А ты чего устал уже на артёмку передёргивать ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      R_a_i_n > пьяныйхоровод 1 час назад

      та не , это ваша тема, у меня только тошнота от ВАШЕГО аРТЕМОНА ДРОЧИНЬЮ РУКАКУ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24327

      пьяныйхоровод > R_a_i_n 1 час назад

      Не оправдывайся ( всё равно не поверят). А тошнота обычно бывает от перенасыщенности чем-либо , вот я и говорю : передрочил ты малеха .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      R_a_i_n > пьяныйхоровод 36 минут назад

      на Артёмку можно только блевать, вы же болотные не брезгуете на артемку подергивать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      R_a_i_n > пьяныйхоровод 33 минуты назад

      перенасыщение вашими Шлюбами на всех ресурсах, а поверят-не поверят ... народ уже высказался. 99 процентов высказываний в негативе на Зенит и Шлюбу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24327

      пьяныйхоровод > R_a_i_n 30 минут назад

      Такая осведомлённость выдаёт в тебе заядлого вуаериста . Т.е. подглядываешь за дрочащими и сам своего "змея" душишь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24327

      пьяныйхоровод > R_a_i_n 28 минут назад

      То бишь фсястрана , ну это я уже слышал )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      R_a_i_n > пьяныйхоровод 15 минут назад

      Хватит туфту толкать, я тебе уже говорил, алкаш ты иди проспись. И приснится тебе Шлюба и газпрёмовский твой никому ненужный зинит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5709

      Томик 2 часа назад

      Конечно смешно. Надо красную было показывать мальчонке охреневшему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3305

      Semenycch 2 часа назад

      Одновременно соглашусь и не соглашусь с Деяном Ловреном. С одной стороны ставить пенальти, когда игрок не видит соперника не правильно, с другой стороны удар локтем может нанести травму сопернику, а значит даже если ты и не желал зла, но совершил его, то должен быть наказан.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4384

      Павелий 2 часа назад

      Каждый, кто играет в Зените, потом страдает наглостью и вседозволенностью.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22934

      Боцман59rus 3 часа назад

      - точно, Питерский)))

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1831

      ItalianFootball 3 часа назад

      А свисток судьи и разбитый нос Шика так не считают) Вынимай, Деян.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      R_a_i_n 3 часа назад

      Ну конеееечно. Будь то матч в России и еще со Спартаком, так удалили бы спартача за симуляцию. Приучили придурка к судейству нужному.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5709

      Томик > R_a_i_n 1 час назад

      Так даже с "Ростовом" не обратили внимание.(Когда Гранквист разбил лицо Мельгарехо в ШТРАФНОЙ) Что уж там с "Зенитом" говорить. Там точно будет как минимум желтая за удар лицом соперника.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +45071

      MaxRnD > Томик 1 час назад

      Ростов-то к Гранквисту с какого бока ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5709

      Томик > MaxRnD 49 минут назад

      Тьфу ***...Краснодар, конечно. Экскюзе муа).

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86562
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66350
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru