Зарема – о Влашиче: «Надо было валить из конюшни еще год назад. Он выглядит как наноконь»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, выразила мнение, что полузащитнику Николе Влашичу стоило в прошлом году уйти из ЦСКА.
«Если серьезно, то Влашичу надо было валить из конюшни еще год назад. В общей массе он выглядит как наноконь.
Классно же звучит: Наноконь Никола. Так и продавайте», – написала Зарема в своем телеграм-канале.
- Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
- В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой