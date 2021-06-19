Зарема – о Влашиче: «Надо было валить из конюшни еще год назад. Он выглядит как наноконь»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, выразила мнение, что полузащитнику Николе Влашичу стоило в прошлом году уйти из ЦСКА.

«Если серьезно, то Влашичу надо было валить из конюшни еще год назад. В общей массе он выглядит как наноконь.

Классно же звучит: Наноконь Никола. Так и продавайте», – написала Зарема в своем телеграм-канале.