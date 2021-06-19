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  • Зарема – о Влашиче: «Надо было валить из конюшни еще год назад. Он выглядит как наноконь»

Зарема – о Влашиче: «Надо было валить из конюшни еще год назад. Он выглядит как наноконь»

19 июня 2021, 13:54
67

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, выразила мнение, что полузащитнику Николе Влашичу стоило в прошлом году уйти из ЦСКА.

«Если серьезно, то Влашичу надо было валить из конюшни еще год назад. В общей массе он выглядит как наноконь.

Классно же звучит: Наноконь Никола. Так и продавайте», – написала Зарема в своем телеграм-канале.

  • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (67)
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Чермындыр
1624100508
В свинарнике уже настолько все в быдло превратились, что уже даже руководство берегов не видит. Чем дальше, тем печальнее
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Боцман59rus
1624100540
очень откровенный Фейк, публикуя такую чушь, во время проходящего ЧЕ, когда море информации, а соответственно различных тем для разгона, бомбордир расписывается в собственной профнепригодности и ущербности
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general.lizyukov
1624100999
Никогда так не говорил, но в свинарнике реально свиньи завелись. Добро б было чем козырять, а то командочка ниже среднего, а корчат минимум барсу.
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xakep01
1624102105
Типичный Сраптакоский высер
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insider_retro
1624102687
Несолидно... Так, конечно можно подхлестнуть оголтелую публику, но успех такой пошлятины будет очень сомнителен... Хотя, телеграм-канала - пойдёт...
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portero
1624103643
Зарема хочет зарабатывать деньги на рекламе, набирает подписчиков в сетях для этой цели... может действительно решила стать самостоятельной??? В плане карманных денег...
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Юра мы всеPro
1624104148
сколько 3.14здюков питерских активировалось(не имею в ввиду постоянных пользователей) сразу видно кого футбол интересует, а кого повод, чтобы оскорбить КБ, которые к этому вообще отношения не имеют и сами в акуе
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derrik2000
1624105098
Кто этой простихосподи тексты пишет??? Точно - фантики с фратрии!!! )))))))))))))))
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LGBT+
1624106279
такую истерику в комментиках подняли, а значит своей цели она добилась. тем более (если не ошибаюсь) важных постов в Спартаке она уже не занимает и может свободно спамить свои мысли. но вброс очень плоский и скучный, до Уткина ей далеко. кстати, предлагаю игру 1) напишите коммент. 2) перечитайте его. если обнаружили слова "она баба в рот место на кухне деньги насос", то поздравляю, вы обделенный интеллектом мужичок с комплексом неполноценности. если не обнаружили, грац.
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NewLife
1624111293
нано с.у.чка от наноолигарха усиливает 3,14здеж.
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