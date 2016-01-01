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    Зарема – о Влашиче: «Надо было валить из конюшни еще год назад. Он выглядит как наноконь»

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, выразила мнение, что полузащитнику Николе Влашичу стоило в прошлом году уйти из ЦСКА.

    «Если серьезно, то Влашичу надо было валить из конюшни еще год назад. В общей массе он выглядит как наноконь.

    Классно же звучит: Наноконь Никола. Так и продавайте», – написала Зарема в своем телеграм-канале.

    • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии19
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      Рейтинг: +66356

      insider_retro 31 секунду назад

      Может он и наноконь, но Зарема уже не супердевочка...
      Потому ей и пришлось валить из эскорта...

      0
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      Рейтинг: +3298

      Semenycch 5 минут назад

      Похоже, её хозяин освободил ей рот от работы, а так как она привыкла работать именно ртом, то и перестать не может! Тем более, что в этом деле мозг не нужен.

      0
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      Рейтинг: +531

      kosmonaft 14 минут назад

      разговорилась нужно ей рот занять

      1
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      Рейтинг: +18486

      vladimir-7 > kosmonaft 10 минут назад

      Промежа нет, а Федун уже не может.

      0
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      Рейтинг: +3053

      general.lizyukov 16 минут назад

      Никогда так не говорил, но в свинарнике реально свиньи завелись. Добро б было чем козырять, а то командочка ниже среднего, а корчат минимум барсу.

      3
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      ...
      Рейтинг: +20184

      slavutiq70 > general.lizyukov 8 минут назад

      Но гораздо выше ЦСКА на данный момент то что тогда про ЦСКА сказать???

      3
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      ...
      Рейтинг: +172

      Рыжий дьявол > general.lizyukov 6 минут назад

      В таблицу то давно смотрел где Спартак и где ЦСКА ???Если Спартак ниже среднего то ЦСКА тогда дно просто,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18486

      vladimir-7 > general.lizyukov 3 минуты назад

      Видимо Зенит свиноферму послал, вот они переключились,
      сначала, на Уфу и Газика, где по рылу, тоже, получили, а теперь
      хотят получить от армейцев. Натура у них такая — без пи***лей,
      как без пряников, утопают в собственном дерьме.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2088

      Ubuntu 17 минут назад

      Дожили, экскортница учит кому как жить и кому что делать

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1510

      CSKA471 18 минут назад

      Вообще не комментировал эту даму, но теперь понятно, что это настоящая свинья

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3298

      Semenycch > CSKA471 3 минуты назад

      Они все настоящие свиньи. Другие в этом клубе не работают и за этот клуб не болеют.

      1
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      Рейтинг: +12939

      KLIM777 18 минут назад

      этой маромойке необходим жесткий трах

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10834

      ilichkadr 22 минуты назад

      Наноконь Никола, Наносвинья Алекс. Так и продавайте пока есть спрос.

      2
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      Рейтинг: +22909

      Боцман59rus 24 минуты назад

      очень откровенный Фейк, публикуя такую чушь, во время проходящего ЧЕ, когда море информации, а соответственно различных тем для разгона, бомбордир расписывается в собственной профнепригодности и ущербности

      0
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      ...
      Рейтинг: +3053

      general.lizyukov > Боцман59rus 17 минут назад

      а по линку не судьба пройтись, фейкоборец?
      https://t.me/zaremaplayboy/224

      0
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      Рейтинг: +2041

      Чермындыр 25 минут назад

      В свинарнике уже настолько все в быдло превратились, что уже даже руководство берегов не видит. Чем дальше, тем печальнее

      4
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      ...
      Рейтинг: +22909

      Боцман59rus > Чермындыр 22 минуты назад

      - в свинарнике родилась твоя единственная извилина в голове

      0
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      Рейтинг: +250

      55together > Боцман59rus 18 минут назад

      какая тварь родила такого дебила как ты?

      1
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      Рейтинг: +2041

      Чермындыр > 55together 16 минут назад

      Зарема конечно

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