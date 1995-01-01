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    Евро-2020. Германия добилась волевой победы над Португалией, в матче шесть голов

    Германия добыла первые очки на Евро-2020. В матче с шестью голами обыграна Португалия, у которой в обоих голах поучаствовал Криштиану Роналду.

    Португалия пропустила четыре мяча на Евро/ЧМ во второй раз в истории и вновь против Германии (первый раз – на ЧМ-2014). Это 67-й матч Португалии на ЧМ и Евро.

    Кай Хаверц стал самым молодым автором гола сборной Германии в истории Евро (22 года и восемь дней).

    Евро-2020. Группа F. 2-й тур

    Португалия – Германия – 2:4 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Роналду, 15; 1:1 – Диаш, 35 (в свои ворота); 1:2 – Геррейру, 39 (в свои ворота); 1:3 – Хаверц, 51; 1:4 – Госенс, 60; 2:4 – Жота, 67.

    Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Карвалью (Рафа, 58), Силва (Саншеш, 46), Фернандеш (Моутинью, 64), Жота (А. Силва, 83), Роналду.

    Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс (Джан, 63), Киммих, Госенс (Хальстенберг, 62), Гюндоган (Зюле, 73), Кроос, Гнабри (Сане, 87), Хаверц (Горецка, 73), Мюллер.

    Предупреждения: нет – Хаверц, 66; Гинтер, 77.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии24
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      Рейтинг: +10

      Dfiop78 9 минут назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball.ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

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      Рейтинг: +408

      Каменный стояк 58 минут назад

      В последнем туре венгры хлопнут африканских немцев и отправят их спать в свои чёрные кварталы

      0
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      Рейтинг: +130

      стоп кран > Каменный стояк 56 минут назад

      отправят фрицев спать====Ну как бы война закончилась...Фрицы уже давно живут богаче расеян....А у тебя за это попа зудить ?

      1
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      Рейтинг: +1512

      CSKA471 > стоп кран 14 минут назад

      А у тебя где зудит?

      1
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      Рейтинг: +535

      kosmonaft 1 час назад

      немцы нагнули кристину и компанию

      1
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      Рейтинг: +130

      стоп кран > kosmonaft 1 час назад

      Как же немцы нагнут дзибинью и компанию....)) Если тока д и ко выйдут из группы...

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      Рейтинг: +535

      kosmonaft > стоп кран 1 час назад

      им до нас как до китая

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      Рейтинг: +130

      стоп кран > kosmonaft 1 час назад

      Кому им ? До нас ---это хто ? ....

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      Рейтинг: +535

      kosmonaft > стоп кран 1 час назад

      тупинький

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      Рейтинг: +130

      стоп кран > kosmonaft 58 минут назад

      То есть на воросы ответить ума не хватае ? А других оценивать хватае. )))

      0
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      Рейтинг: +1512

      CSKA471 > стоп кран 14 минут назад

      Точно не ты

      0
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      Рейтинг: +28199

      oyabun 1 час назад

      Какая же конфетка этот матч! Любуешься каждым моментом, насколько техничны все игроки на поле. Потом поневоле переключаешься на наших кривоногих, и гонишь невеселые мысли прочь. 6 голов на двоих - прекрасное футбольное зрелище! Вот за что мы любим футбол!

      7
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      Рейтинг: +14669

      JTherry 1 час назад

      не верил в Португалию, даже после первого гола в ворота Бундестим... собрались и разнесли...! еще и 2 автогола забили...)

      4
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      Рейтинг: +130

      стоп кран > JTherry 1 час назад

      еще и 2 автогола забили...)======С кем не бывает...Главное красивую игру показали...Сборной Расеи до такой игры пока еще идти.

      0
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      Рейтинг: +1512

      CSKA471 > стоп кран 12 минут назад

      Слушай там тебя в палате разыскивают, ты таблетку не выпил

      0
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      Рейтинг: +86599

      zigbert 1 час назад

      Мало кто ожидал такой результативной игры. К обороне немцев есть вопросы но в атаке сегодня они сыграли блестяще.

      10
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      Рейтинг: +15231

      derrik2000 1 час назад

      Как говорят на Украине, О ЦЕ ДIЛО!
      Вот ЭТО - ФУТБОЛ!
      Не футбол - конфетка!
      Удовольствие неописуемое, если этот пост читают женщины. ))
      Благодарность обеим командам!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +3733

      mutabor0992 1 час назад

      НЕМЕЦКАЯ МАШИНА!!!!!

      1
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      Рейтинг: +2139

      ААМ 1 час назад

      Поа это самый весёлый матч ЧЕ и лидер по забитым мячам

      4
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      Рейтинг: +1738

      Vladarg 1 час назад

      С немцами шутки плохи.попасть на сверхмотивированную Германию это,как правило,без шансов для соперника.а Португалия теперь,скорее всего,будет третьей в группе.

      5
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      Рейтинг: +1512

      CSKA471 > Vladarg 10 минут назад

      Ну по всему, они и с 3 выйдут в плэй оф

      0
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