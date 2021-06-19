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  • Евро-2020. Германия добилась волевой победы над Португалией, в матче шесть голов

Евро-2020. Германия добилась волевой победы над Португалией, в матче шесть голов

19 июня 2021, 20:53
20

Германия добыла первые очки на Евро-2020. В матче с шестью голами обыграна Португалия, у которой в обоих голах поучаствовал Криштиану Роналду.

Португалия пропустила четыре мяча на Евро/ЧМ во второй раз в истории и вновь против Германии (первый раз – на ЧМ-2014). Это 67-й матч Португалии на ЧМ и Евро.

Кай Хаверц стал самым молодым автором гола сборной Германии в истории Евро (22 года и восемь дней).

Евро-2020. Группа F. 2-й тур

Португалия – Германия – 2:4 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Роналду, 15; 1:1 – Диаш, 35 (в свои ворота); 1:2 – Геррейру, 39 (в свои ворота); 1:3 – Хаверц, 51; 1:4 – Госенс, 60; 2:4 – Жота, 67.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Карвалью (Рафа, 58), Силва (Саншеш, 46), Фернандеш (Моутинью, 64), Жота (А. Силва, 83), Роналду.

Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс (Джан, 63), Киммих, Госенс (Хальстенберг, 62), Гюндоган (Зюле, 73), Кроос, Гнабри (Сане, 87), Хаверц (Горецка, 73), Мюллер.

Предупреждения: нет – Хаверц, 66; Гинтер, 77.

Календарь Евро-2020

Турнирные таблицы Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Германия. Бундеслига Португалия Германия
Комментарии (20)
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Боцман59rus
1624125471
- как ни старались организаторы, превратить континентальное первенство, в заштатный отборочный турнир, Бундестим своей игрой и настроем показала - старый, добрый Евро жив!!! Спасибо командам, спасибо Германия - с возвращением)))
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САНЁК17
1624125665
Мотивация не хватила Португальцам отличии от Немцов,но этот проигрыш будет мотивировать Португальцев на следующую игру!
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Vladarg
1624125904
С немцами шутки плохи.попасть на сверхмотивированную Германию это,как правило,без шансов для соперника.а Португалия теперь,скорее всего,будет третьей в группе.
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ААМ
1624126113
Поа это самый весёлый матч ЧЕ и лидер по забитым мячам
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derrik2000
1624126326
Как говорят на Украине, О ЦЕ ДIЛО! Вот ЭТО - ФУТБОЛ! Не футбол - конфетка! Удовольствие неописуемое, если этот пост читают женщины. )) Благодарность обеим командам!
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zigbert
1624126494
Мало кто ожидал такой результативной игры. К обороне немцев есть вопросы но в атаке сегодня они сыграли блестяще.
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JTherry
1624126717
не верил в Португалию, даже после первого гола в ворота Бундестим... собрались и разнесли...! еще и 2 автогола забили...)
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oyabun
1624126965
Какая же конфетка этот матч! Любуешься каждым моментом, насколько техничны все игроки на поле. Потом поневоле переключаешься на наших кривоногих, и гонишь невеселые мысли прочь. 6 голов на двоих - прекрасное футбольное зрелище! Вот за что мы любим футбол!
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kosmonaft
1624127441
немцы нагнули кристину и компанию
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portero
1624134491
забив первый гол , немцы поверили в свои силы и у них поперло, а то уже чуток приуныли...
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