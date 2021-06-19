Евро-2020. Германия добилась волевой победы над Португалией, в матче шесть голов

Германия добыла первые очки на Евро-2020. В матче с шестью голами обыграна Португалия, у которой в обоих голах поучаствовал Криштиану Роналду.

Португалия пропустила четыре мяча на Евро/ЧМ во второй раз в истории и вновь против Германии (первый раз – на ЧМ-2014). Это 67-й матч Португалии на ЧМ и Евро.

Кай Хаверц стал самым молодым автором гола сборной Германии в истории Евро (22 года и восемь дней).

Евро-2020. Группа F. 2-й тур

Португалия – Германия – 2:4 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Роналду, 15; 1:1 – Диаш, 35 (в свои ворота); 1:2 – Геррейру, 39 (в свои ворота); 1:3 – Хаверц, 51; 1:4 – Госенс, 60; 2:4 – Жота, 67.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Карвалью (Рафа, 58), Силва (Саншеш, 46), Фернандеш (Моутинью, 64), Жота (А. Силва, 83), Роналду.

Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс (Джан, 63), Киммих, Госенс (Хальстенберг, 62), Гюндоган (Зюле, 73), Кроос, Гнабри (Сане, 87), Хаверц (Горецка, 73), Мюллер.

Предупреждения: нет – Хаверц, 66; Гинтер, 77.

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