Кудряшов: «Дзюба, Соболев – самые неповоротливые в сборной России»

К сожалению, по мнению Черчесова, это - лучшие нападающие России.
Да и вся команда усатого, как сейчас говорят, полный отстой.
Даже Зобнин "заразился"... (((
Защитник сборной России Федор Кудряшов назвал двух самых неповоротливых игроков команды. Оба – нападающие.
«Кто самый неповоротливый в команде? Два форварда – Александр Соболев и Артем Дзюба», – считает Кудряшов.
- 21 июня Россия проведет решающий матч группового этапа Евро-2020 против Дании.
- В первых 2 турах Россия набрала 3 очка.
- Кудряшов играет за сборную с 2016 года.