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    Кудряшов: «Дзюба, Соболев – самые неповоротливые в сборной России»

    Защитник сборной России Федор Кудряшов назвал двух самых неповоротливых игроков команды. Оба – нападающие.

    «Кто самый неповоротливый в команде? Два форварда – Александр Соболев и Артем Дзюба», – считает Кудряшов.

    • 21 июня Россия проведет решающий матч группового этапа Евро-2020 против Дании.
    • В первых 2 турах Россия набрала 3 очка.
    • Кудряшов играет за сборную с 2016 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии9
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      Рейтинг: +15231

      derrik2000 3 минуты назад

      К сожалению, по мнению Черчесова, это - лучшие нападающие России.
      Да и вся команда усатого, как сейчас говорят, полный отстой.
      Даже Зобнин "заразился"... (((

      0
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      Рейтинг: +66391

      insider_retro 5 минут назад

      Как раз те, кто должны быть шустрые ногами и быстрые по мысли...

      2
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      Рейтинг: +22953

      Боцман59rus > insider_retro 7 секунд назад

      - шустрые языками, ноги и мысли, пока не входят в тройку

      0
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      Рейтинг: +22953

      Боцман59rus 14 минут назад

      Заболотный самый попрыгунчик, жаль, во время кульбитов, все свои мозги стрёс)))

      2
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      Рейтинг: +1525

      Spirit_78 44 минуты назад

      Жаль, что Кудряшов оказался хрустальным. Пригодился бы команде.

      0
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      Рейтинг: +6100

      владимир миронов 45 минут назад

      Все,Кудряш,попал ты в черный список.

      2
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      Рейтинг: +3936

      Из Твери Леха > владимир миронов 6 минут назад

      подписал приговор себе)

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      Рейтинг: +8497

      NewLife 50 минут назад

      Боюсь, в понедельник вся команда окажется неповоротливой.

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      Рейтинг: +13187

      Garrincha58 59 минут назад

      Кудрявый открыл Америку это известно всему миру, но не Че....

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