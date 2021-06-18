Журналист Егоров: «Крылья Советов» намерены доиграть нынешним костяком как минимум до зимы»

Бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о ситуации в «Крыльях Советов». Распродажа игроков там не планируется.

«По Ивану Сергееву и «Крыльям»: несколько дней назад ЦСКА заходил по варианту 1 миллион евро за трансфер. Но позиция футболистов (их договорeнность – наиболее ликвидных игроков) – доиграть этим костяком как минимум до зимнего окна.

У Сергеева была опция на выход в случае выхода в РПЛ – 34 миллиона рублей, но затем игроку переподписали контракт и подняли ЗП до 3 миллионов рублей в месяц», – написал Егоров.

В прошлом сезоне Сергеев забил 40 голов в 42 матчах ФНЛ и стал лучшим бомбардиром турнира.

Рыночная стоимость игрока – 2,3 миллиона евро.

Новый сезон РПЛ стартует в июле.

«Крылья Советов» – о новостях о трансфере Сергеева в ЦСКА: «Лучше смотреть Евро – там все реально»