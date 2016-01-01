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    Журналист Егоров: «Крылья Советов» намерены доиграть нынешним костяком как минимум до зимы»

    Бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о ситуации в «Крыльях Советов». Распродажа игроков там не планируется.

    «По Ивану Сергееву и «Крыльям»: несколько дней назад ЦСКА заходил по варианту 1 миллион евро за трансфер. Но позиция футболистов (их договорeнность – наиболее ликвидных игроков) – доиграть этим костяком как минимум до зимнего окна.

    У Сергеева была опция на выход в случае выхода в РПЛ – 34 миллиона рублей, но затем игроку переподписали контракт и подняли ЗП до 3 миллионов рублей в месяц», – написал Егоров.

    • В прошлом сезоне Сергеев забил 40 голов в 42 матчах ФНЛ и стал лучшим бомбардиром турнира.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,3 миллиона евро.
    • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

    «Крылья Советов» – о новостях о трансфере Сергеева в ЦСКА: «Лучше смотреть Евро – там все реально»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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