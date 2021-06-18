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    The Athletic: «Тоттенхэм» отказался от идеи назначить Гаттузо главным тренером

    Бывший главный тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо, покинувший клуб спустя три недели после назначения, не возглавит «Тоттенхэм».

    По информации The Athletic, клуб провел переговоры с 43-летним итальянцем, но отказался от идеи назначить его главным тренером из-за негативной реакции фанатов.

    Болельщики «Тоттенхэма» оказались недовольны выбором нового тренера и устроили в соцсетях акцию несогласия с решением клуба. Негативные посты об итальянце сопровождались хэштегом «Нет Гаттузо».

    • «Фиорентина» назначила Гаттузо 25 мая.
    • По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, причина прекращения сотрудничества – разногласия по трансферам.
    • «Тоттенхэм» в апреле уволил Жозе Моуринью.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +48127

      portero 27 минут назад

      Руководстао перестало курить кальян или сто они там курили....

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      Рейтинг: +1310

      кто там 54 минуты назад

      в курятнике только в интернете бушуют и шуточки шутят(про тот же челси шутили когда синие делали сосо по всем фронтам), случайно это не те же людишки, что и за спам в соц сетях выступают?)

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