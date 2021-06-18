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  • The Athletic: «Тоттенхэм» отказался от идеи назначить Гаттузо главным тренером

The Athletic: «Тоттенхэм» отказался от идеи назначить Гаттузо главным тренером

18 июня 2021, 11:34
2

Бывший главный тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо, покинувший клуб спустя три недели после назначения, не возглавит «Тоттенхэм».

По информации The Athletic, клуб провел переговоры с 43-летним итальянцем, но отказался от идеи назначить его главным тренером из-за негативной реакции фанатов.

Болельщики «Тоттенхэма» оказались недовольны выбором нового тренера и устроили в соцсетях акцию несогласия с решением клуба. Негативные посты об итальянце сопровождались хэштегом «Нет Гаттузо».

  • «Фиорентина» назначила Гаттузо 25 мая.
  • По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, причина прекращения сотрудничества – разногласия по трансферам.
  • «Тоттенхэм» в апреле уволил Жозе Моуринью.

Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Фиорентина Тоттенхэм Гаттузо Дженнаро
Комментарии (2)
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кто там
1624005793
в курятнике только в интернете бушуют и шуточки шутят(про тот же челси шутили когда синие делали сосо по всем фронтам), случайно это не те же людишки, что и за спам в соц сетях выступают?)
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portero
1624007400
Руководстао перестало курить кальян или сто они там курили....
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