The Athletic: «Тоттенхэм» отказался от идеи назначить Гаттузо главным тренером

Руководстао перестало курить кальян или сто они там курили....
Бывший главный тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо, покинувший клуб спустя три недели после назначения, не возглавит «Тоттенхэм».
По информации The Athletic, клуб провел переговоры с 43-летним итальянцем, но отказался от идеи назначить его главным тренером из-за негативной реакции фанатов.
Болельщики «Тоттенхэма» оказались недовольны выбором нового тренера и устроили в соцсетях акцию несогласия с решением клуба. Негативные посты об итальянце сопровождались хэштегом «Нет Гаттузо».
- «Фиорентина» назначила Гаттузо 25 мая.
- По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, причина прекращения сотрудничества – разногласия по трансферам.
- «Тоттенхэм» в апреле уволил Жозе Моуринью.