The Athletic: «Тоттенхэм» отказался от идеи назначить Гаттузо главным тренером

Бывший главный тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо, покинувший клуб спустя три недели после назначения, не возглавит «Тоттенхэм».

По информации The Athletic, клуб провел переговоры с 43-летним итальянцем, но отказался от идеи назначить его главным тренером из-за негативной реакции фанатов.

Болельщики «Тоттенхэма» оказались недовольны выбором нового тренера и устроили в соцсетях акцию несогласия с решением клуба. Негативные посты об итальянце сопровождались хэштегом «Нет Гаттузо».