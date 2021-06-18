The Athletic: «Тоттенхэм» отказался от идеи назначить Гаттузо главным тренером

Бывший главный тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо, покинувший клуб спустя три недели после назначения, не возглавит «Тоттенхэм».
По информации The Athletic, клуб провел переговоры с 43-летним итальянцем, но отказался от идеи назначить его главным тренером из-за негативной реакции фанатов.
Болельщики «Тоттенхэма» оказались недовольны выбором нового тренера и устроили в соцсетях акцию несогласия с решением клуба. Негативные посты об итальянце сопровождались хэштегом «Нет Гаттузо».
- «Фиорентина» назначила Гаттузо 25 мая.
- По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, причина прекращения сотрудничества – разногласия по трансферам.
- «Тоттенхэм» в апреле уволил Жозе Моуринью.
Источник: The Athletic