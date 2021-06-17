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  • «Буду безумно переживать за Лешу!» Слуцкий – о Березуцком, возглавившим ЦСКА

«Буду безумно переживать за Лешу!» Слуцкий – о Березуцком, возглавившим ЦСКА

17 июня 2021, 14:29
4

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал назначение Алексея Березуцкого на пост главного тренера ЦСКА.

– Я много лет работал с Лешей как с футболистом. Он также входил в мой тренерский штаб, был помощником. Могу сказать следующее. Это сверхответственный, амбициозный, очень системный человек.

Я очень рад, что ему представилась такая возможность проявить свои качества на столь серьезном уровне. Уверен, у него все должно получиться. Чего я ему искренне и желаю.

– Но созрел ли Алексей для самостоятельной работы в таком клубе как ЦСКА?

– Он получил опыт в качестве помощника и в «Витессе», и в ЦСКА. Поэтому у него есть все предпосылки для того, чтобы реализовать тот шанс, который ему представился. Со своей стороны я буду безумно за него переживать!

  • Березуцкий сменил Ивицу Олича на посту тренера ЦСКА.
  • Клуб объявил об отставке хорвата во вторник, 15 июня.
  • Помогать Березуцкому будет Григорий Бабаян.

Бабаев: «ЦСКА не ищет нового тренера. Мы верим, что у Березуцкого получится»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Слуцкий Леонид Березуцкий Алексей
Комментарии (4)
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Atom2020
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"о Березуцком, возглавившим ЦСКА" ... подарите методичку с падежами автору сего опуса
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