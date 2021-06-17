«Буду безумно переживать за Лешу!» Слуцкий – о Березуцком, возглавившим ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал назначение Алексея Березуцкого на пост главного тренера ЦСКА.
– Я много лет работал с Лешей как с футболистом. Он также входил в мой тренерский штаб, был помощником. Могу сказать следующее. Это сверхответственный, амбициозный, очень системный человек.
Я очень рад, что ему представилась такая возможность проявить свои качества на столь серьезном уровне. Уверен, у него все должно получиться. Чего я ему искренне и желаю.
– Но созрел ли Алексей для самостоятельной работы в таком клубе как ЦСКА?
– Он получил опыт в качестве помощника и в «Витессе», и в ЦСКА. Поэтому у него есть все предпосылки для того, чтобы реализовать тот шанс, который ему представился. Со своей стороны я буду безумно за него переживать!
- Березуцкий сменил Ивицу Олича на посту тренера ЦСКА.
- Клуб объявил об отставке хорвата во вторник, 15 июня.
- Помогать Березуцкому будет Григорий Бабаян.
Бабаев: «ЦСКА не ищет нового тренера. Мы верим, что у Березуцкого получится»