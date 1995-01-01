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    «Буду безумно переживать за Лешу!» Слуцкий – о Березуцком, возглавившим ЦСКА

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал назначение Алексея Березуцкого на пост главного тренера ЦСКА.

    – Я много лет работал с Лешей как с футболистом. Он также входил в мой тренерский штаб, был помощником. Могу сказать следующее. Это сверхответственный, амбициозный, очень системный человек.

    Я очень рад, что ему представилась такая возможность проявить свои качества на столь серьезном уровне. Уверен, у него все должно получиться. Чего я ему искренне и желаю.

    – Но созрел ли Алексей для самостоятельной работы в таком клубе как ЦСКА?

    – Он получил опыт в качестве помощника и в «Витессе», и в ЦСКА. Поэтому у него есть все предпосылки для того, чтобы реализовать тот шанс, который ему представился. Со своей стороны я буду безумно за него переживать!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1150

      Atom2020 2 часа назад

      "о Березуцком, возглавившим ЦСКА" ... подарите методичку с падежами автору сего опуса

      0
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      Рейтинг: +18435

      vladimir-7 > Atom2020 47 минут назад

      Поделись с нами, что это такое: "методичка" с падежами?

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      Рейтинг: +1150

      Atom2020 > vladimir-7 25 минут назад

      ну это такая табличка со школы с вопросами: Кто, Что ... Кого, Чего и т.д. ... подарок явно к месту будет

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