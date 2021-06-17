Дюков – об уходе Кашшаи из РФС: «Мне ничего об этом неизвестно»

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на слухи о будущем главы департамента судейства Виктора Кашшаи.

«У нас с Кашшаи еще год контракта. Мне ничего не известно о том, что он покинет свой пост», – сказал Дюков.

Венгр возглавляет департамент судейства РФС с января 2020 года.

Сообщалось, что Кашшаи может заменить серб Милорад Мажич.

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