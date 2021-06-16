Дюков: «Не вижу оснований для изменения лимита. Нет формулы, которая повысила бы эффективность футбола»

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

– Вопрос по лимиту. Ваша позиция твердая – он не будет меняться?

– Прошлый сезон мы провели при новом лимите. Подведем итоги, проведем анализ. Исходя из этого, будем принимать решение.

Пока не вижу оснований для изменений. Не вижу другой формулы, которая позволила бы повысить эффективность футбола и улучшить спортивную составляющую.

С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17».

Лимит касается только заявки команд.

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