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    Дюков: «Не вижу оснований для изменения лимита. Нет формулы, которая повысила бы эффективность футбола»

    Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

    – Вопрос по лимиту. Ваша позиция твердая – он не будет меняться?

    – Прошлый сезон мы провели при новом лимите. Подведем итоги, проведем анализ. Исходя из этого, будем принимать решение.

    Пока не вижу оснований для изменений. Не вижу другой формулы, которая позволила бы повысить эффективность футбола и улучшить спортивную составляющую.

    • С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17».
    • Лимит касается только заявки команд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:24
    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +20581

      bset 34 секунды назад

      Есть такая формула. Потолок зарплат = текущая максимальная зарплата / 100

      0
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      Рейтинг: +13151

      Garrincha58 17 минут назад

      как вообще такие "деятели" возглавляют РФС?????

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3866

      Из Твери Леха 35 минут назад

      Боже, пропал дом... Что будет с паровым отоплением? (C)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +464

      Damir07 37 минут назад

      Конечно есть в Корее придумали если не выигрывают вешают и что она на своём евро чуть до финала не дошли ))) а вы если проигрывают вы кучу бабла даёте а потом по Монако отмечают как наш РФС нахлабучили

      0
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      Рейтинг: +7299

      САДЫЧОК 45 минут назад

      Дюков есть формула !
      Как , в сборную попали Оздоев , Жирков , Джикия ?
      Как , сборную возглавил не подготовленный неуч ?
      Как , и за какие заслуги назначили главу Рпл ?
      Как . собственно . далёкий от футбола и сам Дюков оказался во главе ?
      Всё это-Зло нашего футбола !

      0
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      ...
      Рейтинг: +424

      Sanches65 > САДЫЧОК 15 минут назад

      ??? При чем тут Джикия, он был лучшим в матче с Бельгией, слышал, хотя вряд ли мы с ними играли недавно.

      0
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      Рейтинг: +1305

      кто там 48 минут назад

      Понятно что не видишь, ведь начало данной формулы начинается с увольнения таких бездарных ублюдков

      2
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      Рейтинг: +403

      Горкин Блеванов > кто там 37 минут назад

      обоснуй, 8+17 это компромис, осторожный шаг вперёд который улучшил ситуацию, повысил конкуренцию одновременно не оставляя за бортом российских игроков , у них есть возможность бороться за место в составе в каждой линии, что-нибудь кроме оскорбленийможешь добавить ?

      1
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      Рейтинг: +1305

      кто там > Горкин Блеванов 7 минут назад

      Кроме оскорблений могу добавить результаты команд в прошедшем ЕК, игре сборной против почти 2го состава Бельгии, ещё не известно как с финами сыграют и сумасшедших зарплат данных игрочков.

      *не оставляя за бортом российских игроков* а кому они нужны с такой игрой и такими требованиями к зп?

      Или ты считаешь что всё ок? Что правильно что платят такие зп, и рфпл приравнивают к топ 5 лигам?

      0
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      Рейтинг: +12909

      KLIM777 50 минут назад

      вы на выступления клубов посмотрите, на то как в сборную попадают игроки в виде семенова, и делайте выводы дебилоиды. Делайте выводы если умеете их делать. Собралась шайка-лейка, которая не видит, что лимит это лишнее.

      2
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      Рейтинг: +6922

      "supermax" 51 минуту назад

      нет формулы, которая позволила бы еще больше набивать карманы

      0
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      Рейтинг: +403

      Горкин Блеванов > "supermax" 36 минут назад

      шему набивания карманов 8+17 опиши пожалуйста ?? Не совсем понятны детали

      0
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      Рейтинг: +6922

      "supermax" > Горкин Блеванов 17 минут назад

      если тебе не видна схема , то это не мои проблемы, извини

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      Рейтинг: +1507

      Spirit_78 > Горкин Блеванов 14 минут назад

      Лимит - это детище агентского лобби. Необоснованно раздуваются зарплаты россиян, при трансферах агентам платят огромные комиссии. Что при этом происходит с клубным футболом - всем функционерам РФС плевать, т.к. они при любом раскладе при бабках.

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