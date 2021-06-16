Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дюков – об отставке Черчесова: «Контракт с ним подписан до конца ЧМ-2022»

Дюков – об отставке Черчесова: «Контракт с ним подписан до конца ЧМ-2022»

16 июня 2021, 12:49
14

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможной отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России в случае невыхода из группы на Евро-2020.

– Если сборная России не выйдет из группы, уволят ли главного тренера?

– Контракт со Станиславом Черчесовым подписан до конца чемпионата мира 2022 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав Дюков Александр
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ASG
1623837524
это печально
Ответить
vladimir-7
1623837863
Ну вот, ещё один придурок из страны дураков высказался, а что нельзя разорвать контракт раньше или вам действительно наплевать на футбол. Дюков, забыл как решили финансовую проблему с Капелло. Вы сами, из своего кармана, заплатите неустойку и гоните Черчесова из сборной.
Ответить
insider_retro
1623838737
Тот случай, когда руководство понимает, что кадр не особо в теме, но отступать не желает, что бы не показать свою слабость и очередной просчёт...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1623839057
Интересно, а как поступит сам Черчесов, если не выйдет из группы, уйдёт в отставку или вцепится за свой пост?...
Ответить
ArReal
1623841512
Из за таких как Дюков терпеть ещё долго этого физрука
Ответить
paracetamol
1623845725
Ни кера себе! Это же скоко мы можем урода терпеть! А почему в контракте не прописано: нет результата, пшел на ...?
Ответить
Garrincha58
1623846751
причём тут контракт? как в большом доме скажут так и будет захотят ещё продлят до 30 года, а захотят завтра уволят и не Дюков там решает
Ответить
alex1951
1623852684
Дюков ,ты идиот? У тебя денег ,как у дурака махорки..... Заплати неустойку и досвидос... Не мучай народ Чабаном....или вам на народ ПОХ?
Ответить
Аид666
1624333859
Вот это ДНО... этот высер тянуть до 2022 года...
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
1
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
2
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
5
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
26
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+