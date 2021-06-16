Дюков – об отставке Черчесова: «Контракт с ним подписан до конца ЧМ-2022»

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможной отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России в случае невыхода из группы на Евро-2020.
– Если сборная России не выйдет из группы, уволят ли главного тренера?
– Контракт со Станиславом Черчесовым подписан до конца чемпионата мира 2022 года.
- Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года.
- Сегодня Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Финляндией. Начало матча – в 16:00 по Москве.
- Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: «Спорт-Экспресс»