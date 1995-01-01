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    Дюков – об отставке Черчесова: «Контракт с ним подписан до конца ЧМ-2022»

    Президент РФС Александр Дюков высказался о возможной отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России в случае невыхода из группы на Евро-2020.

    – Если сборная России не выйдет из группы, уволят ли главного тренера?

    – Контракт со Станиславом Черчесовым подписан до конца чемпионата мира 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20998

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Интересно, а как поступит сам Черчесов, если не выйдет из группы, уйдёт в отставку или вцепится за свой пост?...

      0
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      Рейтинг: +66285

      insider_retro 6 минут назад

      Тот случай, когда руководство понимает, что кадр не особо в теме, но отступать не желает, что бы не показать свою слабость и очередной просчёт...

      0
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      Рейтинг: +18393

      vladimir-7 21 минуту назад

      Ну вот, ещё один придурок из страны дураков высказался, а что нельзя
      разорвать контракт раньше или вам действительно наплевать на футбол.
      Дюков, забыл как решили финансовую проблему с Капелло. Вы сами, из
      своего кармана, заплатите неустойку и гоните Черчесова из сборной.

      2
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      Рейтинг: +23060

      silver29 26 минут назад

      Выгнать поганой метлой и Черчесова и того кто подписывал ему контракт без привязки к результату.

      3
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      Рейтинг: +342

      ASG 27 минут назад

      это печально

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