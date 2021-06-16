Сборная Финляндии на разминку перед игрой с Россией вышла в майках в поддержку Эриксена

Футболисты сборной Финляндии перед матчем Евро-2020 против России разминались в специальных майках. На них было написано: «Поправляйся, Кристиан».

Это поддержка полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, перенесшему на прошлой неделе остановку сердца.

«Наши лидеры предложили надеть перед матчем со сборной России футболки со словами поддержки Эриксену, а я поддержал идею. Это многое говорит о том, какие у нас футболисты. Сегодня они выложились по полной, но есть вещи важнее футбола. Хорошо, что игроки уделяют этому внимание», – сказал главный тренер Финляндии Маркку Канерва.

Эриксен потерял сознание в матче с Финляндией (0:1), его пришлось реанимировать.

Сейчас игроку ничего не угрожает.

Есть мнение, что Эриксен не вернется в профессиональный футбол.

Матч Дания – Бельгия прервут на десятой минуте, чтобы поддержать Эриксена аплодисментами