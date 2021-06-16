Матч Дания – Бельгия прервут на десятой минуте, чтобы поддержать Эриксена аплодисментами

На матче второго тура группы В Евро-2020 между Данией и Бельгией игроки поддержат полузащитника датчан Кристиана Эриксена, перенесшего на прошлой неделе остановку сердца. Футболисты будут аплодировать в честь Эриксена.
«Я хочу навестить Кристиана в больнице, я говорил об этом с тренером, и он, очевидно, согласен.
На десятой минуте мы остановим игру, чтобы воздать Эриксену должное аплодисментами. Завтра после игры я отправлю ему сообщение. Теперь он должен быть со своей семьей», – сказал нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку, одноклубник Эриксена по «Интеру».
- Эриксен потерял сознание в матче с Финляндией (0:1), его пришлось реанимировать.
- Сейчас игроку ничего не угрожает.
- Есть мнение, что Эриксен не вернется в профессиональный футбол.
Источник: твиттер Solo ed esclusivamente INTER