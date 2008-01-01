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    Матч Дания – Бельгия прервут на десятой минуте, чтобы поддержать Эриксена аплодисментами

    На матче второго тура группы В Евро-2020 между Данией и Бельгией игроки поддержат полузащитника датчан Кристиана Эриксена, перенесшего на прошлой неделе остановку сердца. Футболисты будут аплодировать в честь Эриксена.

    «Я хочу навестить Кристиана в больнице, я говорил об этом с тренером, и он, очевидно, согласен.

    На десятой минуте мы остановим игру, чтобы воздать Эриксену должное аплодисментами. Завтра после игры я отправлю ему сообщение. Теперь он должен быть со своей семьей», – сказал нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку, одноклубник Эриксена по «Интеру».

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    Источник: твиттер Solo ed esclusivamente INTER

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6026

      playsh 9 минут назад

      Ну что же,очень хорошая традиция - поддержать спортсмена,радующего игрой своих поклонников !!!

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