Матч Дания – Бельгия прервут на десятой минуте, чтобы поддержать Эриксена аплодисментами

На матче второго тура группы В Евро-2020 между Данией и Бельгией игроки поддержат полузащитника датчан Кристиана Эриксена, перенесшего на прошлой неделе остановку сердца. Футболисты будут аплодировать в честь Эриксена.

«Я хочу навестить Кристиана в больнице, я говорил об этом с тренером, и он, очевидно, согласен.

На десятой минуте мы остановим игру, чтобы воздать Эриксену должное аплодисментами. Завтра после игры я отправлю ему сообщение. Теперь он должен быть со своей семьей», – сказал нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку, одноклубник Эриксена по «Интеру».